El escenario político argentino atraviesa un período de fuerte fragmentación, con alianzas que se modifican constantemente, disputas internas y negociaciones que evidencian la falta de acuerdos sólidos. En paralelo, la incertidumbre económica y las tensiones con los mercados agregan presión sobre la administración de Javier Milei.

Uno de los principales movimientos de la semana estuvo relacionado con el proyecto para suspender las PASO. El oficialismo consiguió avanzar con el dictamen en el Senado, aunque debió abandonar la posibilidad de incorporar listas colectoras para garantizar el acompañamiento de distintos sectores políticos.

En esas negociaciones tuvieron un papel importante Mauricio Macri y los gobernadores Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri. También participaron dirigentes radicales y mandatarios provinciales que buscaban garantías para sus propios armados electorales.

La eliminación de las colectoras generó diferencias dentro del espacio libertario, ya que obliga a negociar listas unificadas con los gobernadores aliados y podría dejar afuera a dirigentes que aspiran a competir en las próximas elecciones.

A pesar de haber conseguido las firmas necesarias, el oficialismo todavía enfrenta dificultades para asegurar el respaldo legislativo. En el Gobierno confían en reunir los 37 votos para obtener la media sanción en el Senado, pero observan con mayor preocupación el escenario en Diputados y las dificultades para avanzar con otras iniciativas, entre ellas el Presupuesto nacional.

Las diferencias también quedaron expuestas dentro del propio Gobierno. La aprobación de la nueva ley de Discapacidad en el Senado generó tensiones con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien buscaba evitar mayores gastos para el sector. Sin embargo, el proyecto terminó aprobado por unanimidad, incluso con el acompañamiento de los 21 senadores de La Libertad Avanza.

En la Cámara de Diputados también se evidenciaron problemas para construir mayorías. Una sesión en la que se iba a debatir un proyecto vinculado con la soberanía de Malvinas fracasó por falta de quórum. Aunque los legisladores de Provincias Unidas habían comprometido su presencia, finalmente no ocuparon sus bancas.

La situación fue interpretada como una señal de malestar de los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, frente a los reclamos pendientes por la ley de biocombustibles y la representación de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.

A estos conflictos se suman las diferencias dentro del PRO, las disputas entre dirigentes radicales y los desacuerdos entre los distintos sectores que acompañan al Gobierno nacional.

El peronismo también busca reorganizarse

Mientras el oficialismo intenta ordenar sus alianzas, el peronismo comenzó a mostrar sus propios movimientos de cara al próximo proceso electoral.

Publicidad

El exministro de Economía Sergio Massa encabezó un encuentro político en San Fernando que reunió a representantes del Peronismo Federal, dirigentes sindicales, intendentes, referentes kirchneristas y distintos sectores del justicialismo.

Entre los participantes estuvieron Gerardo Zamora, Sergio Uñac, Miguel Pichetto y Mayra Mendoza, además de representantes de la CGT y otros espacios políticos. La actividad contó con una particularidad: el único discurso fue una representación virtual de Juan Domingo Perón, realizada mediante inteligencia artificial.

Uno de los aspectos más destacados fue la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El encuentro fue interpretado como un intento de construir un espacio federal alternativo que busca disputar el liderazgo y la candidatura presidencial dentro del peronismo.

Aunque Cristina Kirchner respaldó la iniciativa, también dejó planteada su intención de conservar capacidad de decisión sobre los movimientos políticos del espacio.

En este contexto, la posible suspensión de las PASO representa un nuevo desafío para el justicialismo, que deberá encontrar otro mecanismo para resolver sus diferencias internas y definir las candidaturas.

El panorama presenta numerosas aspiraciones, desconfianzas y dificultades para alcanzar una conducción unificada. La falta de un proyecto común y de una autocrítica sobre los últimos resultados electorales aparece como uno de los principales problemas para recuperar el respaldo de la sociedad.

De esta manera, tanto el oficialismo como la oposición atraviesan un proceso de reacomodamiento político, en un escenario donde los acuerdos son frágiles, las disputas internas continúan y la situación económica agrega nuevos condicionamientos a las decisiones del Gobierno.

Fuente: La Nación – Jorge Liotti.