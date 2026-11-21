Damián Biss transita su último año completo al frente de la Municipalidad de Rawson. Llegó en diciembre de 2019, revalidó en julio de 2023 con una ventaja de casi veinte puntos sobre el vecinalismo de Despertar Rawsense, y la Carta Orgánica capitalina le cierra la puerta a un tercer mandato. Por primera vez en ocho años, la capital provincial elegirá intendente sin Biss en la boleta, y esa sola circunstancia alcanza para reordenar todo el tablero local.

La pregunta ya no es si habrá sucesión, sino quién la encarna y con qué alianza. Y en ese punto la respuesta depende menos de Rawson que de la relación —oscilante— entre el intendente y el gobernador Ignacio Torres.

Un vínculo que va y viene

El año político de Biss estuvo marcado por el distanciamiento con la Casa de Gobierno. El punto de quiebre fue la interna radical de agosto: el intendente acompañó a Sergio Guajardo y quedó en minoría frente a Gerardo Merino, el jefe comunal de Trelew que contó con el guiño del gobernador y que retuvo a la UCR dentro de Despierta Chubut. Desde entonces, Biss multiplicó los reclamos por el reparto de fondos hacia la capital, Torres respondió con un listado de obras financiadas por la Provincia, y a comienzos de noviembre el intendente llegó a dejar abierta la posibilidad de disputar la propia gobernación. Las pintadas que en abril aparecieron con la fórmula “Luque - Biss 2027”, que él desmintió, ya habían instalado la sospecha de un radicalismo capitalino tentado a jugar por fuera del oficialismo.

El escenario giró en las últimas semanas. Tras una mesa mediada por empresarios y funcionarios, intendente y gobernador acordaron una tregua institucional y volvieron a mostrarse juntos: presentaron el proyecto de administraciones portuarias para Rawson y Camarones y recorrieron el Rawson Arena. En ese marco, Biss admitió por primera vez que ya discute con su equipo quién buscará darle continuidad a su gestión. No dio nombres. Dijo que la decisión será colectiva, aunque dejó claro que su opinión pesará.

Los nombres del oficialismo municipal

Puertas adentro del bissismo, la figura que aparece con más naturalidad es la de Dulio Monti, presidente del Concejo Deliberante desde 2023, socio de Biss en la conducción del radicalismo capitalino —ambos ganaron con holgura la interna local de 2024— y el dirigente con mayor volumen político del bloque oficialista. Tiene a su favor el manejo del Concejo y la identificación con la gestión; en contra, que su candidatura queda atada a cómo se resuelva el frente entre la Municipalidad y la Provincia.

El propio intendente habló de “varios” integrantes del equipo preparándose, lo que deja margen para que surja una alternativa desde el Ejecutivo municipal. La definición, en cualquier caso, tiene un componente estratégico evidente: si la tregua con Torres se consolida, el candidato de Biss podría convertirse en la pieza capitalina de Despierta Chubut; si se rompe, el radicalismo de Rawson tendría que construir una oferta propia y medir fuerzas contra el gobernador en su propia ciudad sede.

En ese abanico aparecen otros dos nombres como opciones del intendente. Uno es el de Karina Barneche, concejal radical que llegó a su banca en la lista de Juntos por el Cambio de 2023 y forma parte del bloque que sostiene la gestión en el Concejo. El otro es el de Mariela Tamame, otra de las cartas que el bissismo evalúa para la continuidad. Que dos mujeres figuren en la lista corta no es un detalle menor: frente a una Mirantes ya lanzada, el oficialismo municipal podría buscar una candidata que dispute el mismo perfil de renovación.

Mirantes, la apuesta que ya está en carrera

Quien no esperó definiciones fue Laura Mirantes. La exministra de Producción del gobierno de Torres —excomisaria, exsubsecretaria de Seguridad del propio municipio y candidata a vicegobernadora libertaria en 2023— lanzó en febrero sus aspiraciones a la intendencia, y en marzo el Partido Libertario que conduce Diego Larumbe la confirmó como su candidata en la capital. El gobernador le dedicó elogios públicos, lo que la ubica, al menos hasta ahora, como la carta más visible del espacio provincial en Rawson.

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Esa candidatura es, a la vez, el principal nudo a desatar. Si Despierta Chubut cierra filas con Biss, la convivencia entre Mirantes y un postulante del radicalismo capitalino será difícil de administrar; si no lo hace, la exministra se convierte en la competidora directa del heredero del intendente.

El universo libertario y el peronismo sin definiciones

El espacio de Javier Milei llega con el envión de una buena elección legislativa en la capital. El nombre más instalado es el de Diego Brandán, funcionario del área de Pesca y candidato a intendente en 2023, aunque el lanzamiento de Mirantes recortó sus aspiraciones y terminó respaldándola. La Libertad Avanza que referencia César Treffinger, en tanto, discute su propia estrategia provincial, y no se descarta que en Rawson aparezca un candidato de bajo perfil, como ya ocurrió en otras ciudades.

En el peronismo, el cuadro es todavía más abierto. El PJ capitalino apuesta a Paula Morale, que ya fue candidata a intendenta en 2023 por la alianza Arriba Rawson y que viene sosteniendo que el desafío del peronismo es construir una alternativa opositora en la capital; resta saber si su postulación ordena al partido o si habrá interna; en la capital pesa el sector que responde a Dante Bowen, mientras que a nivel provincial la conducción de Juan Pablo Luque sigue enfocada en la gobernación. A ese mapa se suma el vecinalismo: Despertar Rawsense fue segunda fuerza en 2023 y el partido municipal Rawson Primero Entre Todos anunció su reactivación con el objetivo de presentar candidato propio.

Cuándo se vota

No hay fecha oficial. Lo que sí está confirmado es que Chubut desdoblará sus comicios de la elección presidencial prevista para el 24 de octubre de 2027, y que la intención del gobernador es que gobernador, legisladores e intendentes se elijan el mismo día. La ventana que maneja la Provincia va de julio a agosto, y en las últimas semanas Torres dijo que agosto es la opción con más consenso en las conversaciones con Río Negro y Neuquén, aunque advirtió que nada está sellado hasta que se resuelva el futuro de las PASO a nivel nacional.

Rawson, por tener Carta Orgánica, convoca sus propias elecciones a través del Tribunal Electoral Municipal y podría votar en otra fecha. Pero el antecedente pesa: en 2023 la capital eligió intendente el 30 de julio, junto con la provincia. Con Trelew ya alineada a un cronograma unificado, lo más probable es que Rawson acompañe. Quien resulte electo asumirá el 10 de diciembre de 2027.

Lo que viene

La sucesión en Rawson se juega en dos planos simultáneos. En el local, Biss necesita ungir a un heredero con peso propio antes de que el calendario lo convierta en un intendente saliente sin capacidad de ordenar. En el provincial, la capital es una pieza que Torres no puede regalar: es la sede del poder político chubutense y el lugar donde el radicalismo conserva su bastión más sólido. La tregua de noviembre abrió una puerta. Si se transforma en acuerdo electoral, el próximo intendente de Rawson podría salir de una negociación entre ambos; si no, la capital tendrá en 2027 una de las elecciones más competitivas de la provincia.