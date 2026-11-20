El Frente Renovador de Chubut se encuentra habilitado para participar de los próximos procesos electorales, a pesar de la resolución judicial que había declarado la caducidad de su personería jurídico-política. Así lo aseguró Cristian Ayala, apoderado de la fuerza política y exministro de Gobierno durante la gestión de Mariano Arcioni.

El dirigente explicó que la decisión del juez federal Hugo Sastre, adoptada en agosto, fue apelada por las autoridades partidarias y que el recurso fue concedido con efecto suspensivo. Esto significa que los efectos del fallo permanecen suspendidos hasta que la Cámara Nacional Electoral emita una resolución definitiva.

«Eso fue apelado en su momento, fue concedida la apelación con efecto suspensivo», señaló Ayala, quien sostuvo que el partido mantiene su reconocimiento legal y puede presentarse en las próximas elecciones.

La situación judicial cobra relevancia en medio de los movimientos y conversaciones políticas que comienzan a tomar fuerza en Chubut de cara a 2027. En ese escenario, recientemente se produjo un encuentro entre Mariano Arcioni y el diputado nacional Juan Pablo Luque, del que también participaron la diputada provincial Vanesa Abril y los exministros Oscar Antonena y Cristian Ayala.

El origen del conflicto judicial

El 20 de agosto, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, había dispuesto la caducidad de la personería del Frente Renovador por no haber cumplido con la renovación de sus autoridades mediante elecciones internas, tal como establece la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Los últimos comicios internos de la agrupación se habían realizado en junio de 2022. Luego del vencimiento de los mandatos, la Justicia intimó al partido a regularizar su situación institucional.

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En ese proceso intervino la conducción partidaria, encabezada por Vanesa Abril, quien se desempeñaba como interventora y había solicitado dejar sin efecto el procedimiento de caducidad. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el magistrado.

Tras la apelación presentada por el Frente Renovador, la medida quedó suspendida mientras continúa el análisis del expediente en la Cámara Nacional Electoral.

De esta manera, el espacio político que tiene a Sergio Massa como principal referente nacional y a Mariano Arcioni como uno de sus dirigentes en Chubut conserva, al menos por el momento, la posibilidad de participar de la competencia electoral de 2027, además de contar con su propio sello para avanzar en eventuales acuerdos y alianzas políticas.

Fuente: La Voz de Chubut.