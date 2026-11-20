Pan American Energy (PAE) realizará una inversión cercana a los 2 millones de dólares para intervenir un pozo petrolero en el área Meseta Cerón, situada en el flanco norte de Santa Cruz. El proyecto contempla el traslado de un equipo especializado de workover, que permitirá desarrollar los trabajos previstos sobre la estructura existente.

Según se informó, las tareas se llevarán adelante durante los próximos meses y contarán con la participación de recursos locales, como parte de una nueva iniciativa vinculada al sostenimiento de la actividad hidrocarburífera en la provincia.

La intervención fue acompañada por el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería. En ese marco, el titular de la cartera, Jaime Álvarez, destacó la importancia de continuar impulsando inversiones que permitan mantener la producción y generar oportunidades laborales.

El funcionario señaló que, por disposición del gobernador Claudio Vidal, las inversiones en el sector tienen como objetivo fortalecer la actividad petrolera, generar empleo y aprovechar el potencial productivo de los yacimientos santacruceños.

Además, remarcó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las empresas operadoras para recuperar los niveles de actividad, promover nuevos proyectos y lograr que los recursos energéticos se traduzcan en mayor producción y puestos de trabajo.

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La iniciativa forma parte de una agenda que busca sostener las operaciones hidrocarburíferas en Santa Cruz, mediante el seguimiento de los compromisos de inversión y la articulación con el sector privado. El propósito es garantizar la continuidad de los trabajos en los yacimientos y fortalecer el impacto de la actividad en la economía provincial.

Fuente: TiempoSur, con información del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz.