Santa Cruz avanza con la reactivación de las represas y proyecta generar 4.000 puestos de trabajo

Después de tres años de paralización, las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz comienzan una nueva etapa. El gobernador Claudio Vidal encabezó la firma de dos acuerdos destinados a establecer las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos.

La firma se realizó en la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas y contó con la participación de representantes del Gobierno nacional, la empresa china Gezhouba y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Uno de los convenios establece un acuerdo de productividad entre Gezhouba y la UOCRA, con la intervención de la Secretaría de Estado de Trabajo de Santa Cruz. El documento contempla la actualización del plan de trabajo y la adecuación de las condiciones laborales para avanzar con la construcción, respetando los convenios colectivos vigentes.

El segundo acuerdo fue firmado entre el Gobierno provincial y la empresa encargada de ejecutar las obras. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de la Ley 90/10, que establece que el 90% del personal contratado debe ser de Santa Cruz, contar con residencia efectiva en la provincia y estar registrado en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL).

Además, se buscará priorizar la contratación de proveedores y empresas de servicios santacruceñas. Para participar, deberán estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE).

La reactivación también tendrá un impacto en el empleo. Según las estimaciones del Gobierno provincial, los trabajos podrían generar alrededor de 4.000 puestos laborales: 1.800 empleos directos y otros 2.200 indirectos, vinculados con proveedores, servicios y actividades relacionadas con la construcción.

En cuanto a la incorporación de personal, Vidal informó que ya comenzó la convocatoria mediante la bolsa de trabajo de la UOCRA. En una primera etapa se sumarán 180 trabajadores a los 230 que actualmente permanecen en el predio.

La previsión oficial apunta a que las represas alcancen su plena capacidad operativa entre fines de enero y febrero.

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El impacto económico en la provincia

El gobernador Claudio Vidal destacó la importancia del reinicio de las obras para los trabajadores de la construcción y para las localidades cercanas al proyecto, especialmente Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.

El mandatario sostuvo que la continuidad de los trabajos representa una oportunidad para recuperar la actividad económica y generar movimiento en distintos sectores de la provincia.

También relacionó este proceso con la recuperación de otras actividades productivas, como los hidrocarburos y la minería, y mencionó los avances en la exploración no convencional y los trabajos vinculados con la formación D-129.

Fuente: Diario Río Negro.