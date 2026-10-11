Cuestionan las condiciones del contrato de venta de carbón de YCRT a una empresa extranjera

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) firmó el 25 de junio de 2026 un contrato de compraventa de carbón mineral con la firma Energy Commodities LLC Group. Según el documento analizado por OPI Santa Cruz, la operación contempla la comercialización de 210.000 toneladas métricas, con un margen de variación del 5%.

El acuerdo establece la venta de 90.000 toneladas de carbón fino a 58 dólares por tonelada y otras 120.000 toneladas de carbón grueso a 30 dólares. La entrega se realizaría bajo la modalidad FOB en el puerto de Punta Loyola. El primer embarque, previsto por unas 30.000 toneladas, debía concretarse entre septiembre y noviembre de 2026, con nuevos envíos posteriores cada tres meses como mínimo.

Uno de los principales cuestionamientos del informe está relacionado con la distribución de los riesgos entre las partes. De acuerdo con el análisis publicado, YCRT debería afrontar posibles pérdidas por inconvenientes logísticos durante la carga, además de penalizaciones vinculadas con la calidad del carbón si no se cumplen determinados parámetros de humedad, cenizas, azufre y materias volátiles.

El documento también contempla descuentos del 1% sobre el precio por cada punto porcentual de desviación en los parámetros establecidos, mientras que no prevé bonificaciones para la empresa estatal si entrega carbón de una calidad superior a la acordada.

Otro punto observado es el control de las operaciones portuarias. Según OPI Santa Cruz, el contrato establece que el comprador designará al agente marítimo y menciona expresamente a Oceanway S.A. Además, las condiciones relacionadas con las demoras y los costos de sobreestadía quedarían sujetas a valores propuestos por la contraparte.

El informe señala que estas condiciones podrían representar un riesgo adicional debido a las limitaciones operativas del puerto de Punta Loyola, donde las mareas y las restricciones para realizar determinadas maniobras pueden afectar los tiempos de carga. El ritmo de embarque estipulado en el contrato es de 5.500 toneladas diarias.

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En cuanto a los pagos, el acuerdo prevé un anticipo del 25% al momento de nominar el buque, mientras que el 75% restante se abonaría mediante transferencia bancaria a los 30 días de emitido el conocimiento de embarque. Para el medio, la ausencia de una garantía bancaria explícita para el pago del saldo expone a YCRT a un riesgo financiero.

El análisis también indica que, si el comprador desistiera de la operación, la empresa estatal podría retener el anticipo como indemnización. Asimismo, si no se confirma la ventana de carga dentro de los 30 días previstos, se contempla una penalidad diaria del 1% sobre el valor total de la operación, bajo las condiciones señaladas en el contrato.

A partir de estos puntos, OPI Santa Cruz cuestiona el equilibrio del acuerdo y advierte que, aunque la operación permitiría comercializar una cantidad importante de carbón, las condiciones pactadas podrían dejar a YCRT expuesta a costos adicionales, dificultades logísticas y riesgos de cobro.

Fuente: OPI Santa Cruz.