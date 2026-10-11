La transformación de la sociedad argentina plantea nuevos desafíos para la política

La sociedad argentina atraviesa una serie de transformaciones que impactan directamente en la política, la economía y las formas de relacionarse. En un escenario mundial marcado por los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, el cambio climático y las modificaciones en el orden internacional, el país también experimenta cambios profundos en su estructura social.

La llegada de Javier Milei al poder modificó el mapa político tradicional, que durante años estuvo organizado principalmente alrededor de dos grandes coaliciones. Sin embargo, las fuerzas opositoras todavía no consiguieron consolidar una alternativa capaz de reunir el descontento social y competir con el oficialismo.

En el plano económico, el Gobierno impulsó un cambio de modelo, con una mayor apertura al mercado. Esta transformación genera resultados diferentes según el sector: mientras las actividades vinculadas a la minería, los hidrocarburos y el campo encuentran nuevas oportunidades, otras relacionadas con la industria y el mercado interno atraviesan mayores dificultades.

Una clase media con expectativas en retroceso

Uno de los sectores más afectados por el escenario actual es la clase media, que enfrenta aumentos en los servicios, las tarifas, las cuotas de las prepagas y la educación. A esto se suman la pérdida de capacidad de ahorro y el crecimiento del endeudamiento familiar.

Según una medición de Management & Fit citada en el análisis, el 42,1% de los sectores medios calificó como muy mala la situación económica del país, frente al 31,6% de los sectores de menores ingresos. El dato refleja el malestar de una parte de la población que siente que sus posibilidades de progreso se redujeron.

También se observa un mayor desencanto entre los adultos. Una encuesta de la consultora Mide indicó que entre el 64% y el 68% de las personas mayores de 46 años considera que el país avanza en la dirección equivocada. Entre los menores de 25 años, la cifra fue del 45%, mientras que en el grupo de menos de 35 años alcanzó el 51%.

Las diferencias también aparecen entre las regiones. Un relevamiento de Moiguer sobre las expectativas para los próximos doce meses registró respuestas favorables del 45% en la Patagonia, del 41% en la región andina y del 38% en la pampeana. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en cambio, el porcentaje fue del 29%.

Estos indicadores muestran que las preocupaciones y las perspectivas de futuro no son iguales en todo el país, sino que varían según la edad, la situación económica y el lugar de residencia.

El debilitamiento de los vínculos colectivos

Más allá de las dificultades económicas, el análisis señala otro fenómeno: el crecimiento del individualismo y la pérdida de identificación con las instituciones tradicionales.

Los partidos políticos, el Estado y distintas organizaciones sociales encuentran cada vez más dificultades para generar sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, las redes sociales, los influencers y las comunidades digitales pueden despertar un mayor interés y compromiso entre las personas.

En el libro La gran transformación de la cultura política argentina, los sociólogos Ignacio Ramírez y Luis Alberto Quevedo analizan este proceso y advierten sobre el debilitamiento de la confianza, las redes comunitarias y la participación colectiva, especialmente después de la pandemia.

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Desde esta perspectiva, el crecimiento político de Milei puede entenderse como una expresión del descontento con las estructuras tradicionales. Su discurso puso el foco en la libertad individual y en la posibilidad de que cada persona construya su propio camino, en lugar de proponer necesariamente un proyecto colectivo.

Sin embargo, esa relación con sus votantes también presenta límites. Una parte de la sociedad que acompañó al Presidente atraviesa dificultades económicas y comienza a mostrar una mayor distancia frente a las expectativas que había depositado en su propuesta.

El peronismo, históricamente vinculado a la organización colectiva y a la representación de distintos sectores sociales, también enfrenta el desafío de adaptarse a una sociedad en la que esas formas de identificación perdieron fuerza.

Una política que debe interpretar nuevas demandas

La crisis de pertenencia no se limita al ámbito político. También alcanza a instituciones como la familia, la escuela y el trabajo, que tradicionalmente funcionaron como espacios centrales de integración social.

En este contexto, las identidades se vuelven más cambiantes y las personas dejan de sentirse representadas de manera permanente por una organización, una ideología o un espacio político.

El economista Alberto Ades aborda estas transformaciones en su libro Lo que se desvanece, donde plantea que las identidades dejaron de ser estáticas y pasaron a estar sujetas a cambios constantes.

De cara a las próximas elecciones, el principal desafío será comprender a una sociedad con expectativas diferentes, mayor desconfianza hacia las estructuras tradicionales y menos predisposición a identificarse con objetivos compartidos.

Milei logró interpretar parte de esos cambios durante su llegada al poder en 2023, aunque actualmente también enfrenta tensiones con una realidad social y económica que continúa modificándose. Mientras tanto, sus adversarios políticos todavía buscan una forma de conectar con los sectores desencantados y construir una propuesta que responda a sus nuevas demandas.

Fuente: LA NACION, artículo de análisis de Jorge Liotti.