El Gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario complejo, marcado por las dificultades económicas, las diferencias internas y la necesidad de conseguir avances legislativos antes de fin de año. En ese contexto, la Casa Rosada concentra sus esfuerzos en el Congreso, donde espera obtener resultados que le permitan recuperar iniciativa política.

Uno de los principales objetivos del oficialismo es avanzar con la suspensión de las PASO, mientras que en el Senado también se encuentran en discusión otros proyectos, como la regulación de las apuestas y los juegos online. En paralelo, Diputados deberá tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto nacional, cuya negociación está vinculada con los acuerdos políticos por la reforma electoral.

Sin embargo, las dificultades no provienen únicamente de la oposición. Las diferencias dentro del propio oficialismo también complican el avance de distintas iniciativas. Un ejemplo es el proyecto de Defensa de la Soberanía impulsado por Santiago Caputo, cuyo tratamiento podría volver a postergarse luego de los desacuerdos entre sectores del PRO por la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura.

La disputa involucró a Cristian Ritondo, quien respaldaba a Florencia De Sensi, y a Gisela Scaglia, que impulsaba al cordobés Juan Brugge. Esta última alternativa contaba con el acompañamiento de Mauricio Macri y los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.

El conflicto terminó afectando el quórum en Diputados y dejó sin tratamiento la denominada Ley Malvinas. A esto se sumaron cuestionamientos de legisladores que denunciaron haber recibido presiones desde el entorno de Santiago Caputo para garantizar su presencia en el recinto.

Las diferencias alrededor de Santiago Caputo

Otro punto de tensión está relacionado con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, contemplado dentro del proyecto impulsado por el asesor presidencial. La iniciativa propone concentrar distintas facultades en un organismo con participación de funcionarios cercanos a Caputo y otorgarle un papel importante a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La propuesta generó resistencia entre otros integrantes del oficialismo, especialmente por la concentración de poder que implicaría y por las posibles consecuencias sobre el funcionamiento del Gobierno.

El proyecto también contempla la intervención estatal en determinadas inversiones extranjeras vinculadas con empresas de otros países. Esto podría alcanzar a compañías como Petrobras, la italiana ENI y la surcoreana Posco, además de generar interrogantes sobre los controles que se aplicarían a futuros acuerdos económicos.

Mientras tanto, las diferencias entre Santiago Caputo y Sebastián Pareja, referente libertario y titular de la comisión bicameral de Inteligencia, profundizan las disputas internas.

Las tensiones también alcanzaron al PAMI, donde se produjo una pelea entre sectores vinculados al asesor presidencial que terminó con la salida de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo.

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A este escenario se suma el distanciamiento entre Caputo y el empresario Leonardo Scaturicce, quien había mantenido una relación cercana con el asesor y realizó negocios vinculados con empresas como OCA y Flybondi. Según la información publicada, las diferencias estarían relacionadas con compromisos económicos que no se habrían concretado.

La Corte Suprema y las investigaciones sobre la AFA

En paralelo a las disputas políticas, la Corte Suprema de Justicia también representa un límite para el Gobierno. El máximo tribunal intervino en las causas relacionadas con presuntos negocios irregulares dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dispuso que uno de los expedientes por presunto lavado de dinero regresara al juez federal Daniel Rafecas, luego de haber pasado por el juzgado de Adrián González Charvay.

La investigación involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a su entorno, a partir de movimientos patrimoniales bajo investigación en Villa Rosa.

Además, otra causa analiza los negocios y contratos vinculados con Claudio Tapia, Toviggino y Víctor Blanco, en los que aparece el empresario Javier Faroni como intermediario. El expediente también menciona posibles vínculos con Sergio Massa y operaciones financieras que están siendo investigadas.

La decisión de la Corte generó repercusiones dentro del ámbito judicial y puso bajo cuestionamiento el manejo de estas investigaciones por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

También quedaron en suspenso las expectativas de algunos integrantes de la Justicia que aspiraban a ocupar cargos de mayor relevancia, entre ellos Mariano Borinsky, Ariel Lijo y el propio Mahiques, quien buscaría llegar a la Procuración General de la Nación.

En este escenario, el Gobierno enfrenta varios frentes abiertos: necesita conseguir respaldo parlamentario, ordenar las diferencias dentro de su propio espacio y sostener su estrategia judicial, mientras la situación económica continúa agregando dificultades a la gestión de Javier Milei.

Fuente: La Nación – Carlos Pagni.