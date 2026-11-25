La discusión por la ley contra la ludopatía volvió a tomar protagonismo en el Senado, en medio de las gestiones de la Iglesia Católica y las diferencias políticas entre el oficialismo y la oposición. El proyecto, que lleva casi dos años sin avanzar en la Cámara alta, podría tener una definición durante la sesión prevista para este jueves.

Este martes, integrantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social mantuvieron reuniones con distintos senadores para expresar su preocupación por el crecimiento de las apuestas online y sus consecuencias, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Entre los encuentros estuvieron los realizados con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza; Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical, y el senador peronista Eduardo Wado de Pedro. También participaron especialistas vinculados al área de salud.

Desde la Iglesia señalaron que la problemática afecta cada vez más a los jóvenes y sus familias, por lo que consideran necesario contar con una regulación que permita prevenir y limitar sus consecuencias.

Además, la Conferencia Episcopal Argentina prepara una nueva presentación ante el Senado para solicitar que la iniciativa sea aprobada sin más demoras. El reclamo estará acompañado por más de 20.000 firmas reunidas a través de la plataforma Change.org.

Las diferencias entre el Gobierno y la oposición

La postura del Gobierno nacional es avanzar con modificaciones al proyecto que recibió media sanción en Diputados en noviembre de 2024. Desde la Casa Rosada sostienen que, si el Senado introduce cambios, existe el compromiso de incorporar nuevamente el tratamiento en las sesiones extraordinarias para que la Cámara baja pueda debatirlo antes de fin de año.

Sin embargo, desde el peronismo observan con desconfianza esa posibilidad. Consideran que modificar el texto podría convertirse en una estrategia para extender los plazos y evitar que la iniciativa consiga su aprobación definitiva antes de perder estado parlamentario.

El proyecto original contempla la prohibición de la publicidad de juegos de azar y apuestas online, con excepciones para espacios habilitados como casinos, bingos, hipódromos y agencias de lotería. También establece restricciones para impedir que los menores de 18 años accedan a estas plataformas e incorpora mecanismos de verificación biométrica.

Por su parte, Patricia Bullrich se mostró a favor de introducir modificaciones para conseguir el acompañamiento del bloque oficialista. Dentro de La Libertad Avanza existen distintas posiciones: algunos legisladores consideran que el Senado debería mantener el mismo criterio que sus representantes tuvieron en Diputados, donde rechazaron la iniciativa, mientras que otros entienden que es necesario dar una respuesta frente a una problemática de fuerte impacto social.

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El senador Luis Juez es uno de los pocos integrantes del oficialismo que plantea acompañar el proyecto tal como llegó desde la Cámara baja, para evitar nuevas demoras.

Tres escenarios para la definición

El tratamiento en comisión será determinante para conocer qué camino seguirá la iniciativa. Actualmente existen tres posibilidades: que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, que introduzca cambios y lo devuelva a Diputados o que directamente lo rechace.

La discusión también está atravesada por intereses económicos y políticos. Las empresas de apuestas, los clubes deportivos que reciben ingresos por patrocinios y las provincias, que tienen competencia sobre la actividad del juego, forman parte de un debate que genera posiciones encontradas.

Mientras tanto, el peronismo se muestra confiado en conseguir los votos necesarios para aprobar el texto original, aunque las negociaciones continúan abiertas.

La definición será clave para determinar si finalmente avanza una regulación nacional sobre las apuestas online o si el proyecto vuelve a quedar postergado en el Congreso.

Fuente: LA NACIÓN – Paula Rossi.