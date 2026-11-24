El primer campus de River Plate en la Patagonia se realizó del sábado 21 al lunes 23 de noviembre en el Club Atlético Rada Tilly. Más de 100 chicos de distintas localidades de Chubut y Santa Cruz participaron de la propuesta y conocieron de primera mano cómo se entrena en las divisiones inferiores de uno de los clubes más importantes de la Argentina y del mundo.

Las actividades comenzaron el sábado y continuaron el domingo con una doble jornada de entrenamientos. El lunes, cada participante recibió su diploma y, como parte del cierre, se sorteó entre los chicos una camiseta de River firmada por todo el plantel de Primera División.

Entrenar como en River

Gervasio Munilla Terzi, presidente de Campus River e integrante de la Comisión Directiva de River Plate, dijo que lo sorprendió el recibimiento del Club Atlético Rada Tilly y de sus dirigentes. También destacó la belleza de la ciudad, que visitó por primera vez.

Munilla Terzi explicó que el objetivo de los campus es llevar a distintos puntos del país la experiencia de entrenamiento que viven a diario los chicos de las divisiones inferiores de River. La propuesta busca que quienes participan puedan entrenar como un jugador del club y que, durante las actividades, se pongan en práctica valores que River promueve en la formación de sus futbolistas, como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.

Por su parte, Gonzalo Lamas, coordinador de los campus de River Plate, se mostró muy contento con la recepción y destacó la infraestructura del club anfitrión. Las tres canchas de fútbol once y la cancha de césped sintético de fútbol cinco permitieron desarrollar con comodidad una actividad de esta envergadura.

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El club ya trabaja en una segunda edición

Juan Gutiérrez Hauri, presidente del Club Atlético Rada Tilly, señaló que realizar un campus de River en la ciudad era un viejo anhelo de la institución. Expresó su orgullo por haberlo concretado y adelantó que el club ya trabaja en una segunda edición, que podría realizarse entre marzo y abril de 2027.

El presidente agradeció el apoyo de la Municipalidad de Rada Tilly, el trabajo del cuerpo técnico del club durante las tres jornadas y el compromiso de la comisión directiva y de los dirigentes que participaron en la organización.