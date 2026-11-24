El Gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario cada vez más complejo, marcado por cambios en el contexto internacional, dificultades económicas y tensiones dentro de su propio espacio político. Así lo plantea un análisis del periodista Carlos Pagni, que advierte sobre los distintos desafíos que enfrenta el Presidente y las decisiones que deberá tomar para sostener su programa de gestión.

Tensión diplomática con Brasil

Uno de los episodios más relevantes se produjo en la relación con Brasil. Las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien expresó dudas sobre la legitimidad y transparencia del proceso electoral brasileño que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva, generaron una fuerte reacción del gobierno vecino.

Como consecuencia, el embajador brasileño Julio Bitelli no regresará a Buenos Aires y la representación diplomática quedará bajo la conducción de un encargado de negocios. La decisión profundiza el deterioro de una relación bilateral estratégica para la Argentina, especialmente por los vínculos comerciales y las posibilidades de exportación de gas hacia el país vecino.

Los mercados internacionales y las dificultades económicas

A la tensión diplomática se suma un contexto financiero internacional inestable. Entre los factores que generan preocupación aparecen las grandes inversiones de las empresas de inteligencia artificial, las dudas sobre su capacidad para devolver los fondos recibidos y la incertidumbre por el desarrollo de la guerra de Irán.

También influye la situación económica de Estados Unidos. Las expectativas de una inflación superior a la prevista llevaron a la Reserva Federal a modificar las tasas de interés, fortaleciendo al dólar y generando presiones sobre las monedas de los países emergentes.

En ese escenario, el real brasileño registró una depreciación del 8% durante los últimos siete días y del 18% desde el comienzo del proceso electoral, una situación que también impacta sobre la competitividad argentina.

Aumenta la preocupación por el dólar y el riesgo país

En el plano local, uno de los principales interrogantes está relacionado con la sostenibilidad del programa económico. La brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación volvió a ampliarse: pasó del 8,2% el 11 de noviembre al 17,2% el viernes 20.

A esto se suma el incremento del riesgo país, que llegó a los 1.070 puntos y luego descendió a 1.035. El indicador refleja la desconfianza de los inversores sobre la capacidad argentina para afrontar sus compromisos de deuda.

Como contraste, Uruguay consiguió colocar un bono con una tasa del 4,5%, mientras que para Argentina una emisión en condiciones similares implicaría un costo cercano al 15%.

Las proyecciones económicas también muestran un panorama menos favorable. Los bancos de inversión redujeron sus estimaciones de crecimiento para 2026, desde un 3,5% previsto en enero hasta apenas un 0,8%. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación pasaron del 22,4% al 30%, con posibilidades de que el resultado sea todavía mayor.

Las alternativas económicas que enfrenta Milei

Frente a este panorama, el Presidente tiene dos posibles caminos: mantener sin modificaciones el esquema actual o introducir cambios en su estrategia.

Una de las alternativas que volvió a mencionarse es la dolarización. Sin embargo, el análisis advierte sobre las dificultades financieras que implicaría llevarla adelante. Entre la base monetaria y los bonos en pesos en circulación, el monto que debería rescatarse rondaría los 200 billones de pesos, equivalentes a unos 127.000 millones de dólares al tipo de cambio considerado en la columna.

La otra posibilidad sería impulsar una reactivación mediante una actualización del tipo de cambio y una reducción de las tasas de interés. Sin embargo, ese camino podría generar mayores presiones inflacionarias, justamente uno de los principales objetivos que Milei busca evitar.

En este contexto, también aparecen interrogantes sobre el futuro del equipo económico encabezado por Luis Caputo y su capacidad para implementar eventuales modificaciones.

Reacomodamientos políticos y disputas dentro del oficialismo

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Las dificultades económicas también alimentan movimientos dentro del escenario político. En ese marco, el análisis menciona posibles acercamientos entre sectores vinculados a Karina Milei y el economista Carlos Melconian, crítico de la gestión actual y con antiguos vínculos con dirigentes del PRO.

También aparece la senadora Patricia Bullrich y su relación con Mauricio Macri, en medio de las discusiones sobre el futuro del espacio no peronista y la eliminación de las PASO.

Por otro lado, el peronismo tampoco tiene definido su rumbo electoral. Sergio Massa busca posicionarse y conseguir el respaldo de Cristina Kirchner, mientras que Axel Kicillof aparece como otra alternativa para disputar el liderazgo del espacio. También se menciona la posibilidad de que surja una tercera candidatura.

En la provincia de Buenos Aires, Massa analiza impulsar modificaciones electorales que permitan listas de adhesión entre candidatos a gobernador e intendentes. En ese escenario, también aparece el nombre de Malena Galmarini como una posible postulante a la gobernación.

Las internas libertarias y los proyectos en el Congreso

Las diferencias dentro del oficialismo también se reflejan en el tratamiento de distintas iniciativas legislativas. Esta semana, el Senado tiene previsto debatir la suspensión de las PASO, aunque todavía existen dudas sobre el resultado de la votación.

Otro proyecto que genera expectativa es la regulación de las apuestas y los juegos online, especialmente por el crecimiento de la ludopatía entre adolescentes y jóvenes. La Iglesia manifestó su preocupación y el cardenal Ángel Rossi planteó la necesidad de debatir qué valores y ejemplos recibe la sociedad.

A su vez, la denominada ley Malvinas enfrenta dificultades para avanzar en Diputados. Uno de sus puntos más discutidos es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que otorgaría mayores atribuciones a la SIDE y estaría integrado por funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.

Esta discusión volvió a dejar expuesta la interna entre el sector que responde a Karina Milei y el entorno de Santiago Caputo.

El análisis también menciona los conflictos empresariales que involucran a Leonardo Scatturice y sus diferencias con antiguos aliados, además de la situación de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia, y las posibles repercusiones de la causa vinculada a Diego Spagnuolo y la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Justicia y las investigaciones sobre la AFA

Otro de los puntos abordados es el avance de la investigación sobre presuntas irregularidades económicas y financieras en la AFA.

La Corte Suprema determinó que el juez Daniel Rafecas deberá continuar con la causa, luego de cuestionar decisiones anteriores que habían trasladado el expediente a los tribunales de Campana.

El fallo también puso bajo cuestionamiento el accionar de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que María Eugenia Talerico presentó una denuncia para impulsar un posible juicio político contra uno de ellos.

La investigación vuelve a poner en el centro de la escena a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en medio de las controversias por el manejo judicial del expediente.

De esta manera, el Gobierno enfrenta un escenario atravesado por problemas económicos, tensiones diplomáticas, disputas internas y cuestionamientos judiciales. Las decisiones que tome Milei en los próximos meses serán determinantes para definir si mantiene el rumbo actual o introduce modificaciones en su estrategia política y económica de cara a las elecciones de 2027.

Fuente: La Nación – Carlos Pagni.