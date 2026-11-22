De acuerdo con el reporte oficial de la Comisaría Seccional Primera, dependiente de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut, el episodio ocurrió alrededor de las 21:10 del sábado 21 de noviembre. Efectivos que realizaban recorridas de patrullaje preventivo en la intersección de las calles Rosales y Sarmiento intentaron detener la marcha de un Nissan Versa para efectuar una identificación de rutina.

El desarrollo del procedimiento

Lejos de acatar la indicación policial, el automovilista aceleró y emprendió la fuga. Ante la maniobra, los agentes iniciaron un seguimiento con sirenas y balizas encendidas que se extendió por varias arterias urbanas hasta llegar a calle Soldado Desconocido.

En ese sector, el conductor —identificado en el parte policial con las iniciales Avelio C. R.— descendió del rodado y fue aprehendido en el acto por el personal interviniente, sin que se reportaran mayores incidentes en el momento de la demora.

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Tras asegurar el procedimiento, se le practicó el control de alcoholemia correspondiente, que arrojó 2,11 g/L, una graduación muy por encima del límite permitido. Finalmente, el vehículo quedó secuestrado y fue remitido al corralón municipal a disposición de las actuaciones de rigor.