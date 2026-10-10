Intensa persecución desde el centro terminó con un violento choque en la “curva del Papa”

Un impactante accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este sábado sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del tramo conocido como la “curva del Papa”, en jurisdicción de la Comisaría Distrito General Mosconi.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:55, cuando una llamada a la central de emergencias alertó sobre una fuerte colisión con personas heridas. Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la presencia de dos vehículos involucrados: una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Peugeot 307.

Una persecución que terminó contra un árbol

De acuerdo con el testimonio del conductor de la Ford EcoSport, un joven de 21 años identificado como C. D., el episodio comenzó minutos antes en la zona céntrica, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Primera.

Según su relato, el Peugeot 307 lo habría chocado y luego se habría dado a la fuga. Ante esta situación, el joven decidió perseguir al vehículo.

Al llegar a la “curva del Papa”, el conductor del Peugeot, un hombre de 50 años identificado como C. E. B., perdió el control del automóvil y chocó violentamente contra un árbol.

Traslado al hospital y medidas judiciales

Publicidad

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor del Peugeot como su acompañante, una mujer de 43 años identificada como M. C. P., manifestaron tener fuertes dolores y presentaban lesiones en el cuero cabelludo.

Personal sanitario acudió al lugar en una ambulancia para brindarles asistencia y trasladarlos al Hospital Regional, donde recibirían atención médica especializada.

Tras el accidente, las autoridades policiales se comunicaron con la funcionaria fiscal de turno, quien dispuso que no se secuestrara la camioneta Ford, al considerar que se había tratado de un despiste sin intervención directa de terceros en la maniobra final del choque.

Sin embargo, se ordenó tomar declaración testimonial al joven de 21 años para esclarecer la secuencia de los hechos.

Por su parte, el Peugeot 307 fue secuestrado y quedó a disposición del Tribunal de Faltas debido a las irregularidades detectadas en el caso.