Un nuevo episodio de imprudencia vial terminó en choque y fuga en la villa balnearia. El incidente se registró anoche, domingo 22 de noviembre, alrededor de las 22:34 horas, en inmediaciones de las calles Combate Naval de Quilmes y Coronel Seguí.

Según el relato del damnificado, su camioneta se encontraba correctamente estacionada en el sector cuando fue embestida por otro rodado. Tras el impacto, el conductor responsable, lejos de detener su marcha para asistir o intercambiar los datos del seguro, emprendió una rápida huida del lugar.

Afortunadamente, al momento de la colisión no había ocupantes en el interior del vehículo estacionado, por lo que no se lamentaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos.

Características del vehículo buscado

Gracias a la rápida colaboración de los vecinos y al relevamiento de cámaras de seguridad privadas de la zona, se logró reconstruir parte de la secuencia y obtener datos clave sobre el automóvil involucrado en el siniestro:

Vehículo: Ford Focus de color blanco.

Dominio: La patente comenzaría con las letras “AD”.

Daños materiales: Presenta roturas visibles en el sector frontal derecho (lado del acompañante). Como evidencia del fuerte golpe, restos de la óptica delantera quedaron esparcidos sobre la calzada en el lugar del hecho.

Investigación y pedido de colaboración

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El material fílmico y fotográfico recolectado ya fue puesto a disposición de la Policía del Chubut y de la Guardia Urbana municipal, organismos que trabajan de manera conjunta para lograr la identificación y ubicación del rodado.

Por su parte, el propietario de la camioneta afectada inició una campaña de difusión en redes sociales apelando a la solidaridad de la comunidad. Solicita que cualquier vecino que haya presenciado el hecho, posea cámaras de vigilancia orientadas hacia el sector o haya visto circular un automóvil con las características mencionadas, se comunique de inmediato para aportar información.

Números de contacto para aportar datos: