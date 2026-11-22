El diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán, confirmó que buscará convertirse en gobernador de la provincia en las elecciones de 2027. Lo hizo durante una entrevista en el programa La Veda es Bella, que se emite por Tiempo FM 97.5, donde también expuso los principales ejes de su propuesta política y económica.

“Sí, voy a ser gobernador. Mi objetivo es generar pleno empleo privado”, afirmó el legislador, al cuestionar el modelo económico que, según su mirada, mantiene a Santa Cruz dependiendo principalmente del empleo estatal.

Durante la conversación, Guzmán sostuvo que la provincia atraviesa un proceso de deterioro económico de varias décadas y advirtió sobre las dificultades laborales que enfrentan distintas localidades del interior. Señaló que en algunas comunidades el Estado representa prácticamente la única alternativa de trabajo y consideró que esa situación debe modificarse mediante la generación de nuevas oportunidades en el sector privado.

En ese sentido, cuestionó los niveles salariales de los trabajadores municipales y sostuvo que las localidades necesitan incorporar actividades productivas que permitan mejorar los ingresos y evitar que sus habitantes deban trasladarse a otros lugares en busca de empleo.

Un modelo económico basado en inversiones privadas

Al referirse a las medidas que impulsaría en una eventual gestión, Guzmán propuso avanzar hacia un esquema de libre mercado, con una menor intervención estatal y condiciones que faciliten la llegada de empresas.

El diputado consideró que Santa Cruz cuenta con una población de aproximadamente 360.000 habitantes y con recursos humanos suficientes para desarrollar nuevas actividades económicas. Sin embargo, sostuvo que es necesario modificar las condiciones actuales para que los empresarios encuentren atractivo invertir en la provincia.

También cuestionó la vigencia de la ley 90/10, que establece condiciones para la contratación de trabajadores locales. Desde su perspectiva, si se consigue ampliar la actividad privada, la demanda laboral podría crecer hasta requerir trabajadores de otras jurisdicciones.

Cambios laborales y garantías para las empresas

Guzmán aseguró que cuenta con equipos técnicos que trabajan desde hace más de un año en propuestas destinadas a modificar la estructura económica provincial.

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Explicó que mantienen encuentros con representantes del sector empresarial para conocer los obstáculos que enfrentan al momento de desarrollar proyectos e inversiones. Entre los puntos que mencionó aparecen las exigencias de la ley 90/10, el funcionamiento de las bolsas de trabajo sindicales y la falta de seguridad jurídica.

En materia laboral, anticipó que buscaría garantizar que las empresas puedan seleccionar directamente a sus trabajadores, sin estar obligadas a recurrir a las bolsas de empleo de los gremios.

Además, planteó la posibilidad de habilitar convenios colectivos por empresa y establecer mecanismos de intervención judicial rápida ante situaciones que considere extorsivas por parte de organizaciones sindicales. También destacó la necesidad de que la Secretaría de Trabajo tenga una participación activa en la resolución de los conflictos.

Articulación entre Provincia y municipios

Por último, el dirigente sostuvo que cualquier transformación económica deberá desarrollarse mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, los municipios y el sector privado.

Según explicó, las administraciones públicas deben facilitar las condiciones para que las empresas puedan instalarse y desarrollar sus actividades, en lugar de generar nuevas dificultades administrativas o económicas.

“Si logramos esas condiciones, muchas empresas van a querer invertir en Santa Cruz”, concluyó Guzmán, al reafirmar que su principal objetivo político es impulsar un modelo productivo que permita ampliar el empleo privado y reducir la dependencia del Estado.

Fuente: TiempoSur – Entrevista a Jairo Guzmán en La Veda es Bella.