Vidal reclamó mayor compromiso de la Justicia y anunció refuerzos policiales en Caleta Olivia

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó un fuerte reclamo al sistema judicial por las demoras en las causas y la falta de respuestas ante distintos hechos delictivos registrados en la provincia, particularmente en Caleta Olivia.

Durante sus declaraciones, el mandatario sostuvo que el trabajo de la Policía pierde efectividad cuando la Justicia no acompaña las investigaciones y permite que personas identificadas por cometer delitos recuperen rápidamente la libertad.

En ese sentido, les pidió a los jueces de las distintas localidades que cumplan con sus responsabilidades y agilicen su trabajo. También cuestionó la falta de decisiones judiciales y advirtió que la sociedad necesita que el servicio de Justicia funcione de manera efectiva.

Por otra parte, Vidal aseguró que los vecinos no están solos y solicitó al ministro de Seguridad y al jefe de la Policía que intensifiquen las tareas de prevención. Entre las medidas anunciadas, planteó aumentar la presencia de efectivos, recorrer las dependencias policiales y reforzar los patrullajes en las calles para perseguir a quienes cometen delitos.

El gobernador también reconoció el trabajo que realiza la Policía provincial, aunque insistió en que es necesario un mayor compromiso de todos los sectores involucrados en la seguridad.

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Finalmente, destacó las recorridas y auditorías que comenzaron a realizar los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia en distintos juzgados. Según explicó, durante esas revisiones se detectaron demoras de entre 15 y 20 años en algunas causas, dejando a personas y familias sin respuestas durante largos períodos.

Vidal consideró que esta situación debe cambiar y remarcó la necesidad de contar con un sistema judicial que responda a las demandas de la sociedad.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz.