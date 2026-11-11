URGENTE
La Justicia realizó 27 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos vinculados a Lázaro Báez León XIV pidió a los jóvenes que no se dejen dominar por el dinero, la fama y las apariencias Chubut y Río Negro adelantarían sus elecciones a marzo de 2027 ¡Falta muy poco para el primer Campus de River Plate en la Patagonia! Gimnasia luchó hasta el final, pero Oberá se llevó el triunfo en suplementario Fanáticos xeneizes se concentraron en el centro comodorense para festejar el título anual Transporte Público Comodoro Rivadavia: Sol Bus convocó a 16 choferes y continuarían las incorporaciones paulatinamente La Escuela 749 vuelve al Desafío Eco YPF con dos autos eléctricos y mayor experiencia La Justicia realizó 27 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos vinculados a Lázaro Báez León XIV pidió a los jóvenes que no se dejen dominar por el dinero, la fama y las apariencias Chubut y Río Negro adelantarían sus elecciones a marzo de 2027 ¡Falta muy poco para el primer Campus de River Plate en la Patagonia! Gimnasia luchó hasta el final, pero Oberá se llevó el triunfo en suplementario Fanáticos xeneizes se concentraron en el centro comodorense para festejar el título anual Transporte Público Comodoro Rivadavia: Sol Bus convocó a 16 choferes y continuarían las incorporaciones paulatinamente La Escuela 749 vuelve al Desafío Eco YPF con dos autos eléctricos y mayor experiencia
📬 Newsletter
Judiciales 🔴 ÚLTIMO MOMENTO

La Justicia realizó 27 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos vinculados a Lázaro Báez

Los procedimientos se llevaron adelante en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires. También fue requisada la celda donde permanece detenido el empresario. La investigación apunta a dos presuntas organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas y la administración de bienes de origen ilícito.

A
Administración
Redacción
👁 12 lecturas · 🕐 2 min de lectura
Publicidad
La Justicia realizó 27 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos vinculados a Lázaro Báez

La Justicia Federal ordenó un total de 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones judiciales por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos que involucran al empresario Lázaro Báez y a personas de su entorno familiar y societario.

Los operativos fueron dispuestos por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y se desarrollaron en propiedades particulares, estancias, inmobiliarias, locales comerciales y escribanías. Además, las medidas alcanzaron la celda donde permanece detenido Báez, quien quedó incomunicado por disposición judicial.

En los procedimientos participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación y distintos vehículos que estarían relacionados con las personas investigadas.

Dos investigaciones relacionadas

Los allanamientos fueron solicitados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Uno de los expedientes busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista. De acuerdo con la investigación, estas maniobras se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025.

La distribución de los estupefacientes estaría a cargo de dos hombres. Uno de ellos tendría vinculación con un lavadero que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado como punto de entrega de la droga.

A partir de esta primera investigación surgió una segunda línea que puso el foco sobre el patrimonio de Lázaro Báez. Los investigadores intentan establecer si existió una estructura dedicada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito que presuntamente habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.

Publicidad

Las propiedades y el patrimonio bajo investigación

Entre los elementos que forman parte de las actuaciones se encuentra la actividad ganadera en Santa Cruz, que continuaría vinculada al empresario a través de las estancias Alquinta y La Entrerriana.

La investigación busca determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas y establecer si existió una conexión entre las presuntas maniobras de narcotráfico y el manejo de los bienes patrimoniales.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC, que deberán analizar la documentación y los elementos secuestrados durante los procedimientos.

Fuente: OPI Santa Cruz.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.