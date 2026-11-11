La Justicia realizó 27 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos vinculados a Lázaro Báez

La Justicia Federal ordenó un total de 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones judiciales por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos que involucran al empresario Lázaro Báez y a personas de su entorno familiar y societario.

Los operativos fueron dispuestos por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y se desarrollaron en propiedades particulares, estancias, inmobiliarias, locales comerciales y escribanías. Además, las medidas alcanzaron la celda donde permanece detenido Báez, quien quedó incomunicado por disposición judicial.

En los procedimientos participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación y distintos vehículos que estarían relacionados con las personas investigadas.

Dos investigaciones relacionadas

Los allanamientos fueron solicitados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Uno de los expedientes busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista. De acuerdo con la investigación, estas maniobras se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025.

La distribución de los estupefacientes estaría a cargo de dos hombres. Uno de ellos tendría vinculación con un lavadero que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado como punto de entrega de la droga.

A partir de esta primera investigación surgió una segunda línea que puso el foco sobre el patrimonio de Lázaro Báez. Los investigadores intentan establecer si existió una estructura dedicada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito que presuntamente habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.

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Las propiedades y el patrimonio bajo investigación

Entre los elementos que forman parte de las actuaciones se encuentra la actividad ganadera en Santa Cruz, que continuaría vinculada al empresario a través de las estancias Alquinta y La Entrerriana.

La investigación busca determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas y establecer si existió una conexión entre las presuntas maniobras de narcotráfico y el manejo de los bienes patrimoniales.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC, que deberán analizar la documentación y los elementos secuestrados durante los procedimientos.

Fuente: OPI Santa Cruz.