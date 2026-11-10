Gimnasia luchó hasta el final, pero Oberá se llevó el triunfo en suplementario

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia disputó un intenso encuentro frente a Oberá Tenis Club por una nueva jornada de la Liga Nacional. En el estadio Socios Fundadores, el conjunto patagónico cayó por 95-92 en tiempo suplementario, luego de protagonizar una importante reacción que le permitió llevar el partido a cinco minutos adicionales.

El equipo misionero comenzó mejor y consiguió tomar distancia durante el primer cuarto, que cerró con una ventaja de 24-16. En el segundo período, el Verde buscó achicar diferencias a través de las intervenciones de Anyelo Cisneros y Martiniano Dato, aunque la visita mantuvo el control y se fue al descanso arriba por 42-33.

Después del entretiempo, Gimnasia mostró una mejor versión. Con Cisneros como una de sus principales figuras ofensivas y el aporte de Felipe Inyaco, el equipo comenzó a recuperar terreno y logró finalizar el tercer cuarto apenas tres puntos por debajo, con un marcador de 60-57.

El último período tuvo un desarrollo muy parejo y emocionante. El Verde encontró respuestas en Anyelo Cisneros y Sebastián Carrasco, consiguió pasar al frente y mantuvo la ilusión de quedarse con la victoria ante su gente.

Sin embargo, cuando restaban pocos segundos para el cierre, Agustín Brocal convirtió un triple que estableció el 80-80 y obligó a definir el encuentro en suplementario.

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Durante los cinco minutos adicionales, Oberá logró aprovechar mejor sus oportunidades y encontró en Jonatan Torresi y Tyrese Prince algunas de sus principales respuestas para quedarse con el triunfo por 95-92.

En Gimnasia se destacó Anyelo Cisneros, quien fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos. También sobresalieron Felipe Inyaco, con 14 unidades; Martiniano Dato, con 13; y Sebastián Carrasco, con 12.

Pese al resultado, el conjunto comodorense mostró capacidad de reacción y peleó hasta el último momento en un partido que se definió por detalles.

Fuente: La Liga Nacional de Básquetbol.