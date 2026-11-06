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Gimnasia volvió a demostrar su carácter y consiguió otro valioso triunfo como visitante

El Verde se impuso por 77 a 76 ante Independiente de Oliva en tiempo suplementario, en un partido que se definió en los últimos segundos. Carlos Rivero fue la gran figura de la noche, con 14 puntos y 22 rebotes.

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Redacción
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Gimnasia volvió a demostrar su carácter y consiguió otro valioso triunfo como visitante

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa sumando resultados positivos fuera de casa. Este jueves, el conjunto patagónico consiguió una importante victoria frente a Independiente de Oliva por 77 a 76, en un encuentro muy disputado que necesitó de tiempo suplementario para encontrar un ganador.

El partido se caracterizó por la intensidad y la paridad desde el comienzo. Ambos equipos protagonizaron un duelo de alto nivel, sin lograr establecer diferencias definitivas, por lo que la definición quedó abierta hasta los últimos instantes.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro podía resolverse por detalles, apareció Carlos Rivero para convertirse en el protagonista de la noche. El jugador de Gimnasia convirtió el tiro libre decisivo cuando restaban apenas dos segundos para el cierre del suplementario, asegurando una nueva alegría para el equipo comodorense.

Rivero cerró una destacada actuación con 14 puntos y 22 rebotes, siendo una pieza fundamental para el triunfo visitante. Por su parte, Nicolás Marcucci fue el máximo anotador de Independiente con 22 unidades, mientras que Cisneros aportó 18 puntos para el Verde.

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Con este resultado, Gimnasia ratifica su capacidad para competir en escenarios difíciles y continúa fortaleciendo su camino en la Liga Nacional, sumando una valiosa victoria lejos de Comodoro Rivadavia.

Resultado final: Independiente de Oliva 76 – Gimnasia de Comodoro 77.

Fuente: La Liga Nacional de Básquetbol.

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