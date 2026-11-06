Comodoro Rivadavia: suspenden el corte de agua programado para este fin de semana

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció oficialmente la suspensión de los cortes de agua que estaban previstos para este fin de semana en Comodoro Rivadavia. La decisión se tomó luego de registrarse una mejora significativa en los niveles de reserva del sistema de Puesto La Mata.

De acuerdo con la información brindada por el Departamento de Saneamiento de la entidad, las reservas se encuentran actualmente en condiciones operativas favorables, lo que permite sostener la distribución habitual del servicio sin necesidad de realizar interrupciones.

La suspensión comprende el siguiente cronograma:

Zona Norte: se cancela el corte de agua previsto para hoy, viernes 6 de noviembre.

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Zonas Sur y Central: se suspende la interrupción del servicio programada para mañana, sábado 7 de noviembre.

A pesar de este panorama favorable, desde la cooperativa solicitaron a los vecinos continuar haciendo un uso racional y responsable del agua, con el objetivo de preservar los niveles de reserva y garantizar la estabilidad del suministro durante los próximos días.