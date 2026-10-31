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Comodoro instalará cámaras de seguridad en el Faro San Jorge para prevenir actos de vandalismo

El Municipio entregó a la Armada Argentina un sistema de videovigilancia que permitirá reforzar la seguridad del histórico espacio costero. También se instalará una cámara panorámica de 360 grados para mostrar los paisajes de la ciudad y se proyecta habilitar visitas una vez al mes.

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Administración
Redacción
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Comodoro instalará cámaras de seguridad en el Faro San Jorge para prevenir actos de vandalismo

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia entregó a la Armada Argentina un sistema de videovigilancia que será destinado al Faro San Jorge, con el objetivo de prevenir los reiterados actos de vandalismo registrados en el lugar y preservar este espacio de importancia histórica y cultural para la ciudad.

La entrega fue encabezada por el intendente Othar Macharashvili durante un acto realizado el viernes por la mañana, con la participación de funcionarios municipales y del capitán de fragata de la Armada Argentina, Martín Sosa.

Los equipos fueron cedidos en comodato y estarán a cargo de la fuerza naval, que podrá utilizarlos para supervisar el perímetro de las instalaciones. La iniciativa forma parte de un trabajo articulado entre el Municipio, la Armada y Comodoro Turismo.

Durante la presentación, Macharashvili destacó la importancia de incorporar tecnología para proteger el patrimonio local. Según explicó, el sistema permitirá mejorar el monitoreo del sector, optimizar las tareas de mantenimiento y reducir los tiempos de respuesta ante posibles incidentes.

Además de reforzar la seguridad, el proyecto contempla la colocación de una cámara panorámica con capacidad de giro de 360 grados. El dispositivo permitirá observar diferentes sectores del paisaje costero y urbano de Comodoro Rivadavia, con imágenes que podrán consultarse desde cualquier parte del mundo a través de la página web oficial.

Entre los puntos que se busca mostrar se encuentran Pico Salamanca, Caleta Córdova, distintos barrios de Zona Norte y el sector céntrico de la ciudad. De esta manera, el equipamiento también tendrá una función turística, al permitir difundir los atractivos naturales y urbanos de la región.

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Por su parte, el titular de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó el trabajo conjunto que mantienen con la Armada y recordó las actividades que ya desarrollan mediante el programa Turista por un Día y las aperturas ocasionales del faro.

En ese marco, adelantó que uno de los objetivos es habilitar el Faro San Jorge una vez al mes para que vecinos y turistas puedan conocer las instalaciones y disfrutar de las vistas panorámicas de la costa.

Finalmente, el capitán de fragata Martín Sosa agradeció la colaboración del Ejecutivo municipal y destacó el vínculo de cooperación que mantienen ambas instituciones con la comunidad de Comodoro Rivadavia.

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