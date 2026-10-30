La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil profundizó el conflicto diplomático entre Milei y Lula

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión luego de que el Gobierno de Javier Milei quedara involucrado en la salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos. El dirigente brasileño tenía prohibido abandonar su país por una disposición del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Según el análisis publicado por LA NACION, las autoridades argentinas no solo habrían permitido su ingreso y posterior traslado, sino que también le habrían proporcionado asistencia logística para concretar su salida. La situación profundizó el enfrentamiento entre Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El operativo incluyó el traslado de Bolsonaro hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones. La combi que lo transportaba habría sido escoltada por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y acompañada por otros dos vehículos, uno de ellos con patente diplomática argentina.

La participación de funcionarios y asesores del Gobierno también quedó bajo cuestionamiento. Entre los nombres mencionados aparece Santiago Caputo, quien habría intervenido en la coordinación del operativo. Mientras tanto, desde el entorno oficial hubo versiones que negaron la participación del Ejecutivo, aunque el propio Bolsonaro agradeció la asistencia recibida.

Una vez instalado en Miami, el dirigente brasileño volvió a generar repercusiones al presentarse como líder de Brasil y cuestionar indirectamente la legitimidad del escenario político de su país. Su salida también abrió interrogantes sobre la postura que adoptará Donald Trump frente al resultado electoral brasileño y el futuro de la oposición a Lula.

En el plano político, el episodio podría tener consecuencias en la relación bilateral. La administración brasileña considera que lo ocurrido afecta directamente a su Poder Judicial, por lo que existe preocupación sobre cómo responderá Lula ante la intervención argentina.

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Además, la situación comenzó a trasladarse al Congreso argentino, donde distintos sectores opositores impulsaron pedidos de explicaciones dirigidos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Entre los reclamos también aparece el reconocimiento explícito del triunfo de Lula.

El conflicto se produce en un contexto de creciente polarización política en ambos países y suma dificultades a una relación diplomática que ya atravesaba diferencias entre sus presidentes.

Fuente: LA NACION – Carlos Pagni.