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Política 🔴 ÚLTIMO MOMENTO

Look evitista y primera fila: ¿la foto de campaña para el 2027?

Hay imágenes que dicen más que mil discursos, y la que circula en estos días tiene todo para convertirse en la postal política de la temporada. Sentados en primera fila, entre el público de un acto con globos verdes y dorados de fondo, aparecen el gobernador Ignacio "Nacho" Torres y la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta. Él, de chomba azul y brazos cruzados, en modo relajado. Ella, de blazer rojo intenso, pelo tirado hacia atrás y medalla al cuello.

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Administración
Redacción
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Torres y Peralta, en primera fila durante un acto.

Torres y Peralta, en primera fila durante un acto.

La pregunta se impone sola: ¿estamos ante la primera foto de la campaña 2027?

Lo que más llama la atención es el look de Peralta. El rojo encendido, el peinado recogido y la sobriedad del conjunto remiten casi inevitablemente a la estética de Eva Perón en los años 50. ¿Casualidad de vestidor o mensaje calculado? En tiempos en que la intendenta busca mostrarse transversal y sumar a todos, un guiño a los votantes de sensibilidad peronista no parecería descabellado. Al fin y al cabo, cuando fue candidata, su propio padrino político la describía como una dirigente de diálogo y acuerdos, con experiencia y un camino propio, y llegó al cargo encabezando la integración entre el PRO y la UCR en Rada Tilly. Peralta además carga con una tradición familiar en la política local: su padre, Aníbal Pedro, también fue intendente de la ciudad. Sumar un toque evitista a ese currículum sería, como mínimo, una jugada audaz.

Y la sintonía con el gobernador no es nueva. Ya en el aniversario de la ciudad en 2024, la intendenta le agradeció públicamente a Torres por escuchar a los vecinos, respaldarlos ante Nación y poner a Rada Tilly entre las prioridades provinciales.

Ahí aparece la otra pregunta picante: ¿Nacho Torres pasará del antiguo "look Menna", en alusión a su vicegobernador, al juvenil "look Peralta"? La foto sugiere un tándem fresco, informal y con energía. Si la idea es rejuvenecer la gestión de cara al próximo turno electoral, la imagen ya está hecha. Habrá que ver si es solo una postal de un acto más o el primer afiche de una fórmula que todavía nadie se anima a nombrar.

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