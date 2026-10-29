Ángel Rivas se despide de la cartera de Desarrollo Social y ratificó su respaldo al intendente por fuera del cargo de secretario

En el marco de la inauguración de las obras de puesta en valor del CAPS del barrio La Floresta —un punto sanitario clave para la contención médica de los vecinos de la zona sur de la ciudad—, el secretario de Desarrollo Social y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Ángel Rivas, anunció formalmente que dejará su cargo el próximo 31 de octubre por razones de índole personal.

"Asumí este desafío el 11 de diciembre del año 2023. El día que me vaya, Ángel Rivas confirmó su salida de la Secretaría de Desarrollo Social: "Acompañaré al intendente desde el lugar que me toque"

El funcionario municipal dejará su cargo el próximo 31 de octubre por motivos personales. Hizo un balance de sus 1.056 días de gestión en el marco de la reapertura del CAPS del barrio La Floresta, un centro de salud estratégico para la zona sur de Comodoro Rivadavia.

En el marco de la reapertura del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio La Floresta, un espacio clave para la asistencia sanitaria de los vecinos de la zona sur, el secretario de Desarrollo Social y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Ángel Rivas, confirmó que dejará su función ejecutiva a partir del próximo 31 de octubre.

Durante la actividad oficial, el funcionario destacó la relevancia de poner nuevamente en valor la infraestructura sanitaria local en el actual escenario socioeconómico. "Es muy importante que se pueda poner en valor nuevamente este espacio, en este contexto tan particular que estamos viviendo, y en el cual la gente necesita, por sobre todas las cosas, acompañamiento en materia de salud por parte del Estado Municipal", sostuvo.

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Al referirse a su paso al costado de la cartera social, Rivas explicó que la decisión responde a razones de índole personal y repasó el tiempo transcurrido desde su asunción. "Asumí este desafío el 11 de diciembre del año 2023. El día que me vaya, que va a ser el 31 de octubre, van a ser 1.056 días en los cuales acompañé al intendente Othar Macharashvili. Hasta el último minuto siempre dejando todo en la cancha, acompañando a las restantes estructuras, secretarías y agentes", afirmó.

Asimismo, marcó su compromiso de continuar colaborando con la gestión municipal desde el rol ciudadano: "A partir del domingo me va a tocar acompañar al Intendente como un ciudadano más. Me parece importante que, de alguna u otra manera, todos apoyemos, instemos o aportemos desde el lugar que nos toque para que a Comodoro Rivadavia le vaya mejor".

Consultado sobre la evaluación de sus meses al frente de la Secretaría, Rivas evitó realizar un balance propio y priorizó la mirada de la comunidad sobre la impronta de territorio desplegada. "Nos tocó llevar adelante la Secretaría en un contexto sumamente complejo y difícil. Tengo una impronta de trabajo de mucho estar, de mucha presencia y de mucha escucha activa. No sería yo quien tiene que decir de qué manera fue o sopesar el saldo; me parece importante que lo digan los vecinos, las asociaciones vecinales y las estructuras con las cuales trabajamos", concluyó.