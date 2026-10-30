URGENTE
Patricia sabe esperar (o eso dice) La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil profundizó el conflicto diplomático entre Milei y Lula La actividad petrolera de Chubut continúa en retroceso y acumula una nueva caída en septiembre Ángel Rivas se despide de la cartera de Desarrollo Social y ratificó su respaldo al intendente por fuera del cargo de secretario Prat-Gay advierte sobre Vaca Muerta: el riesgo de repetir los errores que Comodoro Rivadavia ya conoce El Verde se hizo fuerte en el Socios y festejó ante Ferro Flávio Bolsonaro viajó desde Puerto Iguazú a Estados Unidos tras una escala en Ecuador Caputo celebró un crecimiento del 15,3% del turismo internacional que llega a la Argentina Patricia sabe esperar (o eso dice) La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil profundizó el conflicto diplomático entre Milei y Lula La actividad petrolera de Chubut continúa en retroceso y acumula una nueva caída en septiembre Ángel Rivas se despide de la cartera de Desarrollo Social y ratificó su respaldo al intendente por fuera del cargo de secretario Prat-Gay advierte sobre Vaca Muerta: el riesgo de repetir los errores que Comodoro Rivadavia ya conoce El Verde se hizo fuerte en el Socios y festejó ante Ferro Flávio Bolsonaro viajó desde Puerto Iguazú a Estados Unidos tras una escala en Ecuador Caputo celebró un crecimiento del 15,3% del turismo internacional que llega a la Argentina
📬 Newsletter
Chubut 🔴 ÚLTIMO MOMENTO

La actividad petrolera de Chubut continúa en retroceso y acumula una nueva caída en septiembre

La producción de hidrocarburos en la provincia sigue sin mostrar señales de recuperación. Durante septiembre registró una baja interanual del 7,7%, en un contexto de dificultades para revertir la tendencia negativa que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge.

A
Administración
Redacción
👁 10 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad
La actividad petrolera de Chubut continúa en retroceso y acumula una nueva caída en septiembre

La industria petrolera chubutense continúa atravesando un escenario complejo. Los últimos indicadores reflejan que la extracción de crudo volvió a retroceder durante septiembre, profundizando las dificultades productivas que afectan a la provincia.

De acuerdo con los datos difundidos, la producción registró una disminución del 7,7%, un resultado que vuelve a poner en evidencia la falta de recuperación de una de las principales actividades económicas de Chubut.

La situación genera preocupación en la región, particularmente en Comodoro Rivadavia, donde la actividad petrolera tiene un papel fundamental en la economía, el empleo y el movimiento comercial.

La tendencia descendente también plantea desafíos para las operadoras que desarrollan sus actividades en los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge, en un escenario marcado por la necesidad de sostener las inversiones y recuperar los niveles de extracción.

Publicidad

Mientras otras regiones del país muestran un mayor dinamismo en materia de producción de hidrocarburos, Chubut continúa enfrentando dificultades para revertir la caída de su actividad petrolera.

Fuente: El Extremo Sur.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.