La actividad petrolera de Chubut continúa en retroceso y acumula una nueva caída en septiembre

La industria petrolera chubutense continúa atravesando un escenario complejo. Los últimos indicadores reflejan que la extracción de crudo volvió a retroceder durante septiembre, profundizando las dificultades productivas que afectan a la provincia.

De acuerdo con los datos difundidos, la producción registró una disminución del 7,7%, un resultado que vuelve a poner en evidencia la falta de recuperación de una de las principales actividades económicas de Chubut.

La situación genera preocupación en la región, particularmente en Comodoro Rivadavia, donde la actividad petrolera tiene un papel fundamental en la economía, el empleo y el movimiento comercial.

La tendencia descendente también plantea desafíos para las operadoras que desarrollan sus actividades en los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge, en un escenario marcado por la necesidad de sostener las inversiones y recuperar los niveles de extracción.

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Mientras otras regiones del país muestran un mayor dinamismo en materia de producción de hidrocarburos, Chubut continúa enfrentando dificultades para revertir la caída de su actividad petrolera.

Fuente: El Extremo Sur.