Advierten que la contaminación del Golfo Nuevo podría debilitar las defensas de las ballenas

La muerte de ballenas en el Golfo Nuevo vuelve a poner en discusión el impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema marino. Para el especialista chileno Iván Vega Rueda, la bacteria detectada en los animales muertos podría ser el desencadenante final de sus muertes, pero no necesariamente la causa original del problema.

Según explicó, las investigaciones no deberían concentrarse únicamente en los microorganismos responsables de la septicemia, sino también en las condiciones ambientales que podrían debilitar el sistema inmunológico de los cetáceos y volverlos más vulnerables a las infecciones.

Vega Rueda sostuvo que los desechos industriales, pesqueros, cloacales y urbanos vertidos durante décadas podrían haber generado sectores con altos niveles de contaminación. Sin embargo, aclaró que se trata de una hipótesis que necesita ser comprobada mediante estudios científicos.

Uno de los puntos centrales de su planteo es que los contaminantes no se distribuirían de manera uniforme en todo el Golfo Nuevo. Las características geográficas y la circulación de las corrientes podrían favorecer la concentración de determinadas sustancias en sectores específicos, sin que se diluyan completamente en el agua.

En ese escenario, las ballenas podrían atravesar áreas contaminadas y sufrir alteraciones en su organismo. Los ballenatos serían especialmente vulnerables debido a que su sistema inmunológico todavía está en desarrollo.

El especialista también advirtió sobre la posible presencia acumulada de metales asociados a actividades industriales de las últimas cinco décadas. Entre ellos mencionó el vanadio, un elemento vinculado al petróleo y al carbón que puede tener efectos tóxicos bajo determinadas condiciones de exposición.

Por este motivo, propuso que los estudios sobre los ejemplares muertos incluyan análisis de órganos como el hígado y los riñones, con el objetivo de detectar posibles sustancias contaminantes y comprender mejor qué factores podrían estar relacionados con la mortandad.

Vega Rueda señaló que no es posible atribuir la responsabilidad a un único actor sin contar con evidencia suficiente. No obstante, remarcó la necesidad de investigar los efectos acumulados de los vertidos durante años y proteger el ambiente que las ballenas eligen para reproducirse, parir y alimentar a sus crías.

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Además, advirtió que la continuidad de estas condiciones podría poner en riesgo uno de los principales atractivos naturales y turísticos de Chubut.

Como posibles medidas, planteó realizar relevamientos satelitales, analizar la columna de agua y estudiar el fondo marino para localizar los sectores con mayor concentración de contaminantes y evaluar alternativas de remediación.

También propuso estudiar la posibilidad de instalar barreras físicas, mediante boyas y redes de gran profundidad, para evitar que las ballenas ingresen a determinadas áreas contaminadas. Esta alternativa, aclaró, requeriría estudios específicos para determinar su viabilidad y garantizar que no represente un riesgo para los animales.

Finalmente, el especialista expresó su preocupación por la posibilidad de que el Golfo Nuevo se convierta en una «zona de sacrificio», término utilizado para describir territorios sometidos a una elevada presión ambiental por la concentración de actividades industriales contaminantes.

Su planteo apunta a ampliar la investigación sobre la mortandad de ballenas y determinar si, además de las infecciones bacterianas, existen factores ambientales que estén comprometiendo la salud de los cetáceos y la conservación de su hábitat.

Fuente: La Voz de Chubut.