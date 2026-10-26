Rada Tilly, al rojo vivo: se multiplican los nombres para la intendencia

Aunque todavía no están definidas las candidaturas, la política de Rada Tilly comenzó a tomar temperatura. Lo que hasta hace algunos meses parecía encaminado hacia una sucesión relativamente ordenada dentro del oficialismo municipal hoy presenta un panorama mucho más abierto, con dirigentes que analizan sus posibilidades y espacios políticos que empiezan a preparar sus estrategias.

La elección de 2027 podría marcar un punto de inflexión en la política local. No solamente estará en juego la continuidad de un proyecto de gobierno que lleva varios períodos al frente del municipio, sino también la posibilidad de que otras fuerzas consigan ampliar su representación y disputen la intendencia.

En ese escenario aparecen al menos siete nombres que, con distintos niveles de definición, forman parte de las conversaciones políticas: Mariel Peralta, Luis Juncos, Martín Cerdá, Santiago González Pedrozo, Guillermo Janeiro, Federico Vieytes y Ariana Mellao. No todos necesariamente terminarán compitiendo por la intendencia.

Mariel Peralta y la incógnita de la fórmula provincial

Una de las principales incógnitas gira alrededor del futuro político de la actual intendenta, Mariel Peralta.

Su cercanía con el gobernador Ignacio Torres y su pertenencia al espacio Despierta Chubut alimentan las versiones sobre una eventual participación en la fórmula provincial de 2027, como candidata a vicegobernadora.

La propia Peralta reconoció públicamente que mantiene conversaciones con Torres sobre cuestiones de gestión y el escenario electoral, aunque evitó confirmar una candidatura provincial.

Su decisión será determinante para el armado oficialista en Rada Tilly. Si optara por dar el salto a la política provincial, el espacio gobernante debería resolver quién encabezará la propuesta municipal. Por el contrario, si decidiera permanecer en la escena local, el panorama podría modificarse considerablemente.

¿Vuelve Luis Juncos?

En medio de esas especulaciones reaparece un nombre conocido: Luis Juncos.

El exintendente, que gobernó Rada Tilly antes de la llegada de Peralta, conserva una extensa trayectoria política y un conocimiento de la administración municipal que lo ubican entre las alternativas que podrían considerarse dentro del oficialismo.

Su eventual regreso estaría vinculado, en buena medida, con la decisión que adopte la actual jefa comunal.

Juncos representa una etapa de continuidad política y administrativa en la villa balnearia. Sin embargo, un retorno también abriría interrogantes sobre la renovación de dirigentes y las expectativas de un electorado que deberá evaluar la gestión municipal y las propuestas para los próximos años.

Por ahora, su posible candidatura debe interpretarse como una alternativa dentro del escenario político y no como una decisión confirmada.

El peronismo, entre Martín Cerdá y Santiago González Pedrozo

El Partido Justicialista también comienza a analizar sus posibilidades para recuperar protagonismo en Rada Tilly.

Uno de los nombres que aparece es el de Martín Cerdá, quien ya compitió por la intendencia en 2023 representando a Arriba Chubut. Su antecedente electoral y su conocimiento del escenario político local lo mantienen entre las figuras que podrían volver a participar.

Pero no sería la única alternativa.

También comenzó a mencionarse al abogado Santiago González Pedrozo, quien, según las versiones recogidas en el escenario político local, contaría con el acompañamiento de dirigentes interesados en impulsar una renovación dentro del peronismo.

La discusión que deberá resolver el PJ no pasa solamente por elegir un candidato. También tendrá que definir qué estrategia electoral adoptará y cómo buscará ampliar su representación en una ciudad donde el oficialismo ha mantenido una presencia importante durante los últimos años.

Guillermo Janeiro, la alternativa del Partido Vecinal

Otro de los nombres que aparece en el escenario electoral es el del ingeniero Guillermo Janeiro, actual concejal y referente del Partido Vecinal de Rada Tilly.

Janeiro cuenta con experiencia legislativa municipal y fue candidato a concejal en las elecciones de 2023, cuando el Partido Vecinal presentó una propuesta electoral propia.

Durante el actual período, el espacio impulsó distintas iniciativas relacionadas con el transporte público urbano, la planificación de infraestructura y la recuperación ambiental de la laguna de Rada Tilly.

Entre ellas se encuentra un proyecto para avanzar en el saneamiento de la laguna mediante estudios técnicos y la participación de especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La eventual candidatura de Janeiro podría representar una apuesta por un perfil técnico, con énfasis en la planificación urbana, los servicios públicos y las problemáticas cotidianas de los vecinos.

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El desafío del Partido Vecinal será definir su estrategia para 2027 y ampliar su representación electoral frente a las estructuras políticas provinciales y nacionales.

Federico Vieytes busca construir su propio espacio

Federico Vieytes es otro de los dirigentes que comenzó a moverse de cara a las próximas elecciones municipales.

Según el escenario político que empieza a configurarse, Vieytes trabaja en la posibilidad de construir una propuesta transversal, con participación de referentes de distintos sectores y sin quedar necesariamente condicionado por las estructuras partidarias tradicionales.

Su principal interrogante pasa por determinar bajo qué sello electoral competiría y qué dirigentes podrían acompañarlo.

La aparición de una propuesta de estas características podría sumar una nueva alternativa a la oferta electoral y abrir conversaciones con sectores independientes.

Sin embargo, todavía resta conocer cómo se traducirá ese armado en una estructura política concreta y en una eventual lista de candidatos.

Ariana Mellao y el espacio libertario

La representación libertaria también aparece en el escenario electoral de Rada Tilly.

Uno de los nombres mencionados es el de Ariana Mellao, vinculada al Partido Libertario, quien podría encabezar una propuesta municipal propia.

Su eventual participación sumaría otra alternativa en un escenario donde los espacios identificados con las ideas libertarias buscan desarrollar estructuras territoriales.

Una de las cuestiones que habrá que observar será cómo se ordenarán las distintas expresiones de ese sector político y si competirán de manera independiente o buscarán algún tipo de entendimiento electoral.

El crecimiento de las fuerzas libertarias en el plano nacional introduce una variable adicional, aunque su traducción electoral en Rada Tilly dependerá de los candidatos, los acuerdos y las propuestas que finalmente se presenten.

Una elección que también pondrá en discusión la gestión municipal

Más allá de los nombres, la próxima elección encontrará a Rada Tilly atravesando debates importantes sobre su crecimiento y su futuro.

La expansión urbana, el mantenimiento de la infraestructura, el estado de las calles, la seguridad, los servicios públicos y las cuestiones ambientales forman parte de una agenda que probablemente ocupará un lugar central durante la campaña.

También aparecen discusiones sobre la planificación de nuevas obras, la conectividad con Comodoro Rivadavia, el transporte público y la relación entre el presupuesto municipal y las demandas de los vecinos.

La evaluación de la actual gestión y las propuestas alternativas serán elementos centrales de una campaña en la que los distintos espacios deberán explicar qué modelo de ciudad pretenden impulsar.

Un tablero abierto y muchas definiciones pendientes

A medida que se acerque 2027, las conversaciones políticas comenzarán a transformarse en decisiones concretas.

El primer movimiento importante podría producirse dentro del oficialismo, dependiendo del futuro de Mariel Peralta y de la posibilidad de que Luis Juncos vuelva a competir.

En paralelo, el peronismo deberá ordenar sus alternativas, el Partido Vecinal definir su propuesta y los espacios independientes y libertarios resolver sus estrategias.

Por ahora, hay más nombres que candidaturas formalizadas y más interrogantes que certezas.

Lo que parece claro es que Rada Tilly se encamina hacia un proceso electoral con distintas alternativas políticas y una discusión que irá mucho más allá de los nombres propios: quiénes aspiran a gobernar la ciudad y qué propuestas ofrecerán para su futuro.