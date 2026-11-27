Vecinos del barrio Solares del Marqués, en Rada Tilly, alertaron este viernes sobre el robo de una moto y un cuatriciclo que estaban guardados en el patio cerrado de una vivienda.

Según uno de los mensajes difundidos en un grupo vecinal de WhatsApp, dos personas habrían ingresado al barrio por el sector del cerro alrededor de las 4 de la madrugada. Otra vecina compartió una foto de los vehículos y pidió colaboración para encontrarlos.

La hora y la forma de ingreso surgen de los relatos compartidos por los vecinos. Hasta el momento, El Observador del Sur no cuenta con una confirmación policial sobre esos detalles.