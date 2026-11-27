Por Redacción

A las 20 horas de este viernes, la sede del Partido Justicialista en Rawson recibirá a los consejeros provinciales, a la mesa del Congreso partidario y a los aspirantes a encabezar la boleta para la Gobernación. La convocatoria de Gustavo Fita tiene un objetivo declarado, la unidad, y un problema de fondo: el calendario. Ignacio Torres fijó las elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027 y dejó al peronismo con márgenes mínimos. Las alianzas deben inscribirse antes del 21 de diciembre, una eventual interna tendría que hacerse a más tardar el 10 de enero y las listas tienen que estar presentadas el 15 de ese mes.

Fita habla de cinco anotados, pero la discusión real gira en torno a tres: Juan Pablo Luque, José Glinski y Dante Bowen. Los consejos de localidad de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Río Mayo ya firmaron un documento que reclama unidad sin internas. Los tres aspirantes, sin embargo, llegan con posiciones distintas sobre el método: Luque condiciona su postulación a los acuerdos que se alcancen dentro del partido, Glinski admite que una interna podría ser inevitable y Bowen la defiende abiertamente.

Lo que se discute en Rawson no es sólo un nombre: es si el peronismo llega a marzo como alternativa o como inventario de sus propias heridas.

Luque, el capital electoral y el peso de las derrotas

Es el nombre que más votos acumula en la memoria reciente del peronismo chubutense. Gobernó Comodoro Rivadavia durante dos mandatos, perdió la Gobernación frente a Torres por un margen estrecho en 2023 y en 2025 se impuso en la interna del PJ ante Bowen para encabezar la lista legislativa. Esa elección también la perdió por poco, esta vez contra La Libertad Avanza, aunque la banca le abrió las puertas del Congreso. Hoy se referencia en un armado nacional que lo vincula con Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

Sus ventajas están a la vista. Es el dirigente más conocido del espacio, tiene una base electoral probada en la ciudad más grande de la provincia, experiencia de gestión ejecutiva y un conocimiento directo de la agenda petrolera. Ya demostró que puede ganar una interna y su disposición a supeditar la candidatura al acuerdo lo vuelve funcional a una salida de unidad.

Sus debilidades también. Carga dos derrotas consecutivas, y el argumento de que estuvo cerca empieza a pesar menos que el de que no alcanzó. Su anclaje es comodorense y todavía tiene que demostrar arrastre propio en el Valle y la cordillera. A eso se suma que una parte del peronismo lo empuja hacia la intendencia de Comodoro, y que su relación con Bowen alterna alianza y conflicto. Sus críticos, además, le reprochan gestos de su bloque en el Concejo comodorense que contradicen el discurso de unidad.

Glinski, la agenda propia y la incógnita de los votos

Licenciado en Ciencia Política y nacido en Comodoro, ganó proyección nacional al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y llegó a la Cámara de Diputados en 2023. Eligió un camino deliberadamente lateral: construye por fuera de la rosca partidaria, evita hablar de candidaturas y se concentra en una agenda temática. Plantea que las operadoras se hagan cargo de los pozos abandonados bajo la premisa de que el que contamina paga, y que la provincia intervenga en el pliego de concesión de Futaleufú para bajar las tarifas eléctricas.

Esa es su principal fortaleza: una propuesta concreta sobre temas de alto impacto local, como el pasivo ambiental petrolero, las tarifas y los recursos naturales. Al no estar atado a acuerdos de cúpula, puede presentarse como renovación sin cargar con las derrotas recientes. Es, además, una de las voces opositoras más nítidas frente a Torres, a quien asocia de manera sistemática con Milei, y cuenta con llegada directa al kirchnerismo nacional.

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El reverso es que nunca compitió por un cargo ejecutivo ni encabezó solo una elección provincial, de modo que su caudal propio no está medido. La distancia con la estructura partidaria puede dejarlo con poco aparato territorial si finalmente hay interna. Su identificación con el kirchnerismo duro limita el crecimiento hacia el votante moderado, que en Chubut suele definir las elecciones. Y comparte con Luque la base comodorense, lo que fragmenta el voto del sur en lugar de sumarlo.

Bowen, la renovación que todavía busca escala

Llegó a la intendencia de Dolavon con 27 años y se convirtió en el portavoz de la renovación generacional del PJ. Perdió la interna de 2025 frente a Luque, aunque entonces habló de empate técnico, y desde enero de 2026 encabeza en la provincia el Movimiento Derecho al Futuro, el armado de Axel Kicillof. Su relación con Torres fue cordial al inicio de la gestión y hoy es de confrontación abierta: lo acusa de ser socio de Milei y de presionar a los intendentes. En los últimos meses también tendió puentes en la región, con encuentros como el que mantuvo con el vicegobernador rionegrino Pedro Pesatti.

A su favor juega que encarna la renovación en un partido que suma derrotas desde 2023, que tiene gestión ejecutiva en curso y un perfil de intendente del Valle, una región donde el peronismo necesita recuperar terreno. Está alineado con Kicillof, la figura en ascenso del peronismo nacional rumbo a 2027, y su defensa de la interna le daría legitimidad plena si gana y lo protege de quedar afuera por un acuerdo de cúpulas.

En contra, su conocimiento provincial es bajo y Dolavon es un municipio pequeño, con un caudal limitado. Ya perdió una interna con Luque y su negativa a reconocer aquella derrota dejó heridas. Su insistencia en ir a una compulsa lo enfrenta con las bases que piden unidad y con un calendario que casi no deja margen. Y el trato inicial que tuvo con Torres es un dato que sus rivales internos no dejarán de recordar.

El dilema de la noche

Puestos uno junto al otro, los tres perfiles se complementan más de lo que compiten. Luque aporta votos y conocimiento; Glinski, agenda y discurso; Bowen, territorio en el Valle y una promesa de renovación. La pregunta es si el PJ puede ordenar esas piezas sin pasar por una interna que, con los plazos actuales, se haría a las apuradas, en plenas fiestas y frente a un oficialismo que ya está en campaña.

La unidad tiene un costo: alguien tiene que resignar aspiraciones y aceptar un lugar secundario en la boleta o en otra categoría. La interna también: legitima al ganador, pero puede dejar a un peronismo fracturado a nueve semanas de la elección. Entre una cosa y la otra, Fita prometió buscar el acuerdo hasta el último momento y, si no llega, una interna transparente antes del 10 de enero.

Lo que salga de Rawson esta noche no definirá todavía al candidato, pero sí el método. Y en un partido que viene de perder dos elecciones seguidas en la provincia, el método puede ser tan decisivo como el nombre.