La senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, cuestionó la información presentada por el Gobierno nacional sobre el estado de las obras viales en la provincia y desmintió que se estén realizando trabajos en la doble vía de la Ruta Nacional 3, que conecta Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia.

El planteo fue realizado durante la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado de la Nación. En ese contexto, la legisladora hizo referencia a la respuesta número 250 del informe oficial, relacionada con la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de las obras viales previstas para Chubut.

Terenzi señaló que la respuesta del Ejecutivo nacional indicaba que la construcción de la autopista se encontraba en ejecución, una situación que, según afirmó, no coincide con lo que sucede en el lugar.

La senadora sostuvo que la obra está paralizada y reclamó explicaciones sobre la información enviada al Congreso, al considerar que se está comunicando un avance que no se refleja en la realidad.

Cuestionamientos por el financiamiento del INTA

Durante su intervención, Terenzi también manifestó su preocupación por los cambios que el Gobierno nacional busca implementar sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La legisladora advirtió que el artículo 21 del proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar la fuente permanente de recursos del organismo, que actualmente establece un financiamiento equivalente al 0,45% de las importaciones.

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Según explicó, desde 2023 el INTA viene atravesando una pérdida de recursos humanos, presupuestarios y territoriales. En ese sentido, consideró que modificar su esquema de financiamiento podría afectar el funcionamiento y la planificación de sus actividades.

Además, cuestionó que el Ejecutivo intente modificar una disposición permanente mediante la ley de Presupuesto, al considerar que ese mecanismo podría entrar en contradicción con el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera.

Terenzi remarcó que el INTA cumple un papel estratégico para la producción agropecuaria, la investigación, la innovación y el desarrollo de las economías regionales.

Finalmente, reclamó a Santilli que explique los motivos de la eliminación de esa fuente de recursos y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la medida en la autonomía financiera del organismo y en la asistencia que brinda a los productores.

Fuente: La Voz de Chubut.