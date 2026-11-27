El Gobierno nacional busca reunir los votos necesarios para obtener la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, en medio de intensas negociaciones políticas. La iniciativa representa una nueva prueba para el oficialismo, que intenta consolidar acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores que responden a distintos gobernadores.

El debate parlamentario lleva varias horas y está atravesado por fuertes discusiones sobre la distribución de los recursos públicos. Entre los principales cuestionamientos de la oposición aparecen el financiamiento de las universidades nacionales, las partidas destinadas a discapacidad y los fondos que reclaman las provincias para obras y servicios.

Uno de los puntos más delicados es el presupuesto universitario. Mientras distintos bloques opositores proponen elevar los recursos de $7,3 billones a $11 billones, el Gobierno ofrece incorporar otros $1,5 billones para acercarse a los $9 billones.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con integrantes de su equipo, mantiene conversaciones con referentes parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo y evitar que prospere la propuesta opositora.

La discusión también se desarrolla en un contexto económico complejo. Los últimos indicadores mostraron que en septiembre la actividad registró una caída interanual del 1,2%, pese a una recuperación mensual del 1,1%. Estos números alimentaron las críticas sobre la situación económica y la posibilidad de una recesión técnica.

El proyecto oficial mantiene las principales proyecciones económicas para 2027: un crecimiento del 4%, una inflación anual del 18%, un dólar oficial de $1.847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, defendió el equilibrio fiscal y sostuvo que el déficit cero constituye una prioridad que el Gobierno no está dispuesto a negociar.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó modificar las previsiones presupuestarias y cuestionó el impacto de la recesión sobre la vida cotidiana. También hubo críticas de Victoria Tolosa Paz por los recursos destinados a jubilaciones, infancia y asistencia alimentaria.

Los reclamos por universidades y discapacidad

La discusión por el financiamiento universitario podría convertirse en el principal obstáculo durante la votación artículo por artículo. El peronismo, Provincias Unidas y Argentina Federal impulsan un incremento de las partidas hasta los $11 billones, mientras que la UCR busca una alternativa intermedia.

El oficialismo pretende evitar que la oposición consiga imponer ese monto. Incluso, dentro de las posibilidades que analiza, considera preferible que el artículo sea rechazado antes que aprobar un incremento mayor al que está dispuesto a conceder.

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En materia de discapacidad, Unión por la Patria insiste en incorporar partidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Las organizaciones del sector advierten sobre una reducción nominal del 13% en los recursos del programa Incluir Salud y reclaman la actualización de aranceles, el pago de deudas y la continuidad de las prestaciones.

Las provincias también presionan por más recursos

Los legisladores que responden a distintos gobernadores mantienen sus propios reclamos. Entre ellos figuran fondos para obras viales, especialmente en Córdoba y Santa Fe, y una distribución de los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos que no fueron destinados a infraestructura.

También exigen una mayor distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y recursos para bosques nativos, pasos fronterizos, puentes y obras interprovinciales.

Durante el debate se anticiparon modificaciones al dictamen de mayoría, que quedaría conformado por 69 artículos. Los cambios incluyen disposiciones sobre pasos fronterizos, bosques nativos y el fideicomiso del transporte.

En paralelo, las negociaciones se trasladaron al Senado. El oficialismo incorporó al temario iniciativas vinculadas con la reducción del IVA para la fécula de mandioca y el endurecimiento de las penas por vandalismo rural, en un intento de acercar posiciones con legisladores provinciales.

Por otra parte, Diputados aprobó por unanimidad una modificación de la Ley de PyMEs para facilitar que las cooperativas puedan acceder a los beneficios del régimen. La iniciativa obtuvo 246 votos afirmativos.

De esta manera, el Gobierno busca cerrar una jornada de avances legislativos, aunque el resultado final del Presupuesto dependerá de las negociaciones y de los acuerdos que logre sostener durante la votación en particular.

Fuente: La Nación – Delfina Celichini.