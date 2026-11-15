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Inseguridad en Rada Tilly: forzaron la puerta de una vivienda y se llevaron dinero y objetos de valor

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada sobre calle Vapor Guardia Nacional, casi Piedrabuena. Los delincuentes ingresaron cuando no había moradores y sustrajeron una notebook, perfumes y $90.000 en efectivo. La Policía trabaja para identificar a los responsables.

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Administración
Redacción
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Inseguridad en Rada Tilly: forzaron la puerta de una vivienda y se llevaron dinero y objetos de valor

Un robo ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en el sector norte de Rada Tilly es investigado por la Policía. El hecho se constató aproximadamente a las 00:45 en una vivienda ubicada sobre calle Vapor Guardia Nacional, casi en su intersección con avenida Piedrabuena.

De acuerdo con la información oficial proporcionada a El Observador del Sur, uno o más delincuentes aprovecharon que el domicilio se encontraba sin moradores para forzar la puerta de acceso principal e ingresar al inmueble.

Del interior sustrajeron una notebook, perfumes y 90.000 pesos en efectivo.

El propietario advirtió la situación al regresar a su vivienda, cuando escuchó ruidos provenientes del primer piso. Ante ello, dio aviso al personal policial.

Cuando llegaron los efectivos, los autores ya habían escapado. Las primeras pesquisas permitieron establecer que habrían huido por un paredón medianero y luego por avenida Piedrabuena.

Investigan registros de cámaras de seguridad

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y de la División de Investigaciones, con tareas de relevamiento y levantamiento de registros fílmicos que podrían ayudar a identificar a los responsables.

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Aclaración policial sobre versiones difundidas

Desde la dependencia policial aclararon que son erróneas las versiones difundidas en audios que indicaban que una familia había sido atada durante el robo. Según la información oficial, la vivienda estaba desocupada al momento del ingreso.

“Desde esta dependencia lamentamos la difusión de audios que distorsionan la gravedad de un hecho ocurrido recientemente, ya que esta información errónea lleva preocupación a los vecinos”, señalaron desde la Policía.

La investigación continúa para determinar la identidad de los responsables.

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