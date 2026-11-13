Neuquén 2027: Milei no enfrentaría a Figueroa y La Libertad Avanza resignaría la pelea por la Gobernación

El escenario electoral de Neuquén comienza a mostrar sus primeras definiciones de peso. A tres meses de las elecciones provinciales, trascendió que La Libertad Avanza habría decidido no presentar un candidato propio a gobernador, como parte de un entendimiento político con Rolando Figueroa.

La información fue difundida por la periodista Jesica Bossi, quien señaló que el Gobierno nacional no quería comenzar el calendario electoral de 2027 con una derrota.

De confirmarse, la decisión representaría un giro significativo en la estrategia electoral del presidente Javier Milei, que hasta ahora buscaba consolidar la presencia de su fuerza política en las provincias.

Un acuerdo que beneficia a Figueroa

El gobernador neuquino fue uno de los primeros mandatarios en definir el calendario electoral de 2027. Mediante el Decreto 1860/2026, convocó a elecciones para el domingo 14 de febrero, convirtiendo a Neuquén en la primera provincia argentina que acudirá a las urnas el próximo año.

El adelantamiento de los comicios le permite al oficialismo provincial separar la discusión local de la contienda presidencial y nacional prevista para octubre.

Pero el eventual entendimiento con La Libertad Avanza podría resultar todavía más importante.

Sin un candidato libertario disputándole la Gobernación, Figueroa evitaría enfrentar directamente a una fuerza que demostró capacidad electoral en Neuquén durante las legislativas nacionales de 2025.

La decisión también permitiría al gobernador fortalecer su proyecto político y concentrar esfuerzos en ampliar su representación legislativa.

Milei priorizaría evitar una derrota

Para el Gobierno nacional, la elección neuquina representa un desafío particular.

Neuquén será el primer escenario electoral de 2027 y su resultado tendrá inevitablemente una lectura nacional.

Una derrota de La Libertad Avanza en febrero podría generar un impacto político negativo sobre el inicio de la campaña presidencial, especialmente si el oficialismo nacional decidiera enfrentar a un gobernador con una estructura territorial consolidada.

En ese contexto, la estrategia libertaria podría pasar de competir por todas las gobernaciones a negociar acuerdos con mandatarios provinciales, privilegiando los intereses nacionales y evitando confrontaciones electorales consideradas desfavorables.

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El eventual acuerdo no implica necesariamente una alianza electoral integral. Todavía resta conocer qué ocurriría con las candidaturas a diputados provinciales, intendentes y concejales, donde podrían existir negociaciones diferenciadas.

Una señal para Chubut y Río Negro

La decisión que trascendió en Neuquén también podría tener consecuencias sobre el escenario electoral de las restantes provincias patagónicas.

Tanto Chubut como Río Negro analizan adelantar sus elecciones provinciales de 2027, en una estrategia destinada a separar las disputas territoriales de la elección presidencial.

En ese contexto, el eventual entendimiento entre Figueroa y La Libertad Avanza abre un interrogante: ¿podría el Gobierno nacional avanzar en acuerdos similares con Ignacio Torres en Chubut o Alberto Weretilneck en Río Negro?

Aunque cada provincia presenta realidades políticas diferentes, el caso neuquino podría convertirse en un antecedente relevante para las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos meses.

La primera gran definición de 2027

Neuquén será la provincia encargada de inaugurar un año electoral que promete reconfigurar el mapa político argentino.

Si finalmente se confirma que La Libertad Avanza no presentará candidato propio a gobernador, la decisión dejará una primera señal sobre la estrategia que adoptará el Gobierno nacional frente a los oficialismos provinciales.

Para Figueroa sería una victoria política antes de llegar a las urnas. Para Milei, una apuesta pragmática: evitar una derrota temprana y reservar fuerzas para las disputas que considere prioritarias.

Por ahora, el entendimiento mencionado por Bossi permanece pendiente de confirmación oficial. Pero su sola posibilidad ya introduce un elemento decisivo en la carrera electoral de Neuquén y en el tablero político de la Patagonia.