Tragedia en Comodoro: una persona murió en un vuelco y hubo otro accidente minutos después

Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un grave accidente ocurrido este martes por la noche en Comodoro Rivadavia.

El hecho se produjo minutos antes de la medianoche sobre la avenida Ducós, en la zona del paseo costero. Según informó ADNSUR, el vehículo involucrado protagonizó un vuelco en inmediaciones de la curva cercana al hipermercado Jumbo, a pocos metros de un local de comidas.

Como consecuencia del accidente, una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre las circunstancias que provocaron el vuelco.

Personal policial y de emergencia trabajó en el lugar mientras se realizaban las primeras actuaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Otro accidente a pocos metros

Minutos después del vuelco fatal, otro siniestro vial volvió a movilizar a los servicios de emergencia en el centro de Comodoro Rivadavia.

El segundo hecho ocurrió en inmediaciones de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Alsina, a pocos metros del lugar donde se había registrado el accidente fatal sobre la avenida Ducós.

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El director de Tránsito de Comodoro Rivadavia, Luis Mendoza, confirmó el episodio y señaló que se trató de otro siniestro vial que no trajo mayores consecuencias. En este segundo hecho no se informaron víctimas fatales ni consecuencias de gravedad.

Mientras tanto, continuaba el operativo desplegado por el accidente fatal. El procedimiento incluyó el corte de la avenida Ducós y tareas para retirar el vehículo involucrado.

Mendoza indicó que permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la mañana y estimó que la circulación pudo haber quedado normalizada cerca de las 2:30, una vez finalizadas las principales tareas.

Desde Tránsito aclararon que se trató de dos hechos diferentes, por lo que cada siniestro deberá ser investigado de manera independiente.

Fuente: ADNSUR.