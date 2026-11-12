Neuquén busca renovar la regulación de las farmacias con una nueva ley provincial

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Neuquén busca establecer un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento de las farmacias en la provincia. La propuesta apunta a actualizar una normativa que quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y al crecimiento demográfico de los últimos años.

La iniciativa fue impulsada por siete diputados vinculados al oficialismo del gobernador Rolando Figueroa y es encabezada por el legislador Francisco Lépore, del bloque Avanzar. El texto ya comenzó a tratarse en comisión.

Uno de los objetivos principales es que Neuquén cuente con una legislación propia para regular la actividad farmacéutica, sin depender exclusivamente de la adhesión a la normativa nacional vigente desde la década de 1970.

Entre los puntos destacados aparece la incorporación de herramientas digitales, especialmente para acompañar el uso cada vez más extendido de las recetas electrónicas. También se establecen nuevas condiciones para el retiro de medicamentos: cuando otra persona los retire en nombre del paciente, podrá presentar una autorización digital, una credencial o un código de validación.

Más acceso a medicamentos en distintas localidades

Otro de los aspectos centrales del proyecto es mejorar la distribución de los servicios farmacéuticos en toda la provincia. Para ello, se propone reglamentar los denominados botiquines en aquellas localidades donde no haya profesionales farmacéuticos.

Estos espacios permitirían facilitar el acceso a medicamentos, manteniendo controles sobre su calidad y seguimiento. Además, la iniciativa busca reconocer el trabajo de los técnicos en farmacia formados en instituciones educativas neuquinas.

Nuevas condiciones para habilitar farmacias

La propuesta también establece requisitos para quienes quieran abrir y administrar estos establecimientos. Podrán hacerlo profesionales farmacéuticos, personas particulares y determinadas sociedades comerciales, siempre que cuenten con un farmacéutico matriculado como director técnico cuando corresponda.

Además, los titulares y socios deberán acreditar residencia y domicilio fiscal en Neuquén durante los últimos cinco años. El proyecto también establece restricciones para determinadas figuras jurídicas, como las sociedades anónimas.

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Otro cambio importante es la fijación de una distancia mínima de 400 metros entre farmacias habilitadas o en proceso de habilitación. La intención es evitar la concentración de establecimientos en las zonas céntricas y favorecer una distribución más equilibrada del servicio.

Qué pasará con los medicamentos vencidos

El proyecto contempla que las farmacias puedan recibir medicamentos vencidos o que ya no se utilicen en los hogares. Su disposición final quedará bajo las indicaciones de la autoridad sanitaria y deberá respetar las normas ambientales vigentes.

Por otra parte, tanto las farmacias como las droguerías deberán contar con un director técnico responsable de supervisar su funcionamiento.

En caso de aprobarse, la nueva legislación alcanzará a establecimientos públicos, privados, mixtos, obras sociales, mutuales y gremios. El Ministerio de Salud provincial será el encargado de controlar su cumplimiento.

La iniciativa busca actualizar las reglas del sector farmacéutico y adaptar su funcionamiento a las nuevas necesidades sanitarias, tecnológicas y comerciales de Neuquén.

Fuente: Diario Río Negro.