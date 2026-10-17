Neuquén exige controles de drogas a sus funcionarios: Figueroa se hizo el test y mostró el resultado

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos al compartir en sus redes sociales un video en el que se somete a un examen toxicológico, conocido popularmente como “narco test”.

El mandatario informó que el resultado fue negativo y destacó que el procedimiento forma parte de una obligación legal que alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, expresó Figueroa al difundir las imágenes.

Una ley que obliga a los funcionarios a realizarse controles

La medida está contemplada en la Ley Provincial 3531, sancionada en septiembre de 2025 y reglamentada a comienzos de 2026.

La normativa establece controles toxicológicos obligatorios para funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Entre los cargos alcanzados se encuentran gobernadores, ministros, legisladores, jueces, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios y autoridades de organismos públicos y empresas estatales.

El objetivo es establecer mecanismos de control sobre el consumo de determinadas sustancias psicoactivas entre quienes tienen responsabilidades institucionales.

“Debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”

Al comunicar el resultado de su examen, Figueroa sostuvo que el cumplimiento de la ley representa una señal hacia la sociedad.

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“Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”, afirmó.

El gobernador también vinculó la iniciativa con las políticas que desarrolla su administración en materia de lucha contra el narcotráfico.

No es la primera vez que el mandatario se somete públicamente a un examen de estas características. Ya había realizado una prueba tras la aprobación de la normativa, con el objetivo de visibilizar su implementación.

Los diputados también comenzaron a realizarse los controles

La Legislatura neuquina comenzó a aplicar los exámenes obligatorios a sus 35 diputados y diputadas provinciales, de acuerdo con el procedimiento establecido para implementar la ley.

De esta manera, la exigencia no queda limitada al Poder Ejecutivo, sino que se extiende a las distintas instituciones del Estado.

La aplicación de la normativa abre, además, el desafío de garantizar procedimientos confiables, resguardar la privacidad de los funcionarios y evitar que los resultados sean utilizados como herramientas de estigmatización o confrontación política.