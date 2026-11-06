Vaca Muerta incorporará una tecnología inédita en Latinoamérica para la fractura de pozos

Vaca Muerta se prepara para dar un nuevo paso en materia de innovación tecnológica con la llegada de Zeus, el primer set de fractura eléctrica de Latinoamérica. El equipo, desarrollado por la compañía Halliburton e incorporado por YPF, ya está instalado en la formación neuquina, aunque todavía restan algunas semanas para el inicio de sus operaciones.

La presentación del sistema fue realizada por Guillermo Daniel Fernández, técnico especialista en distribución de potencia de Halliburton, quien destacó la importancia de este avance y el desafío técnico que representa poner en funcionamiento una tecnología pionera en la región.

Hasta el momento, Zeus había sido utilizado comercialmente en Estados Unidos. Su desembarco en Argentina marca, por lo tanto, su primera experiencia operativa fuera de ese país.

Cómo funciona el nuevo sistema de fractura eléctrica

La principal innovación de Zeus está relacionada con su mecanismo de funcionamiento. A diferencia de los equipos tradicionales, que utilizan motores diésel para impulsar las bombas de alta presión, esta tecnología emplea un sistema de transmisión eléctrica.

Cada unidad de bombeo tiene una capacidad sostenida de hasta 5.000 caballos de fuerza (HP). Esto permite trabajar con mayores niveles de presión y caudal, además de utilizar hasta la mitad de los equipos necesarios en otras configuraciones para bombear mayores volúmenes.

Otra de sus ventajas es la capacidad de responder rápidamente a las variaciones de presión y caudal durante las operaciones. Asimismo, al reducir la cantidad de componentes mecánicos, disminuyen los tiempos improductivos vinculados al mantenimiento de motores, transmisiones y sistemas hidráulicos.

Según información difundida por Halliburton, Zeus logró reducir un 30% los tiempos de transición entre operaciones e incrementar un 11% las horas mensuales de bombeo a alta presión. Estos resultados permiten completar más etapas de fractura y mejorar los costos asociados al desarrollo de los pozos.

Menor consumo de combustible y mayor productividad

La incorporación de esta tecnología también apunta a reducir el consumo de combustible y las emisiones vinculadas con las operaciones petroleras.

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De acuerdo con las estimaciones de la compañía, en trabajos de fractura simultánea la plataforma puede permitir desplazar aproximadamente 3,4 millones de litros de combustible, con una cifra que podría alcanzar los 41,6 millones de litros según los escenarios contemplados.

El principal beneficio para las empresas productoras está relacionado con la posibilidad de aumentar las horas de bombeo, reducir los intervalos entre etapas y disminuir los costos por metro fracturado.

Como antecedente, Halliburton informó que el sistema acumuló más de 500 horas de bombeo durante sus primeros 30 días de funcionamiento en Norteamérica, trabajando para diferentes operadores.

El acuerdo entre YPF y Halliburton

La llegada de Zeus se enmarca en un acuerdo plurianual entre YPF y Halliburton, que contempla la incorporación de equipamiento tecnológico avanzado y herramientas de automatización para optimizar los trabajos de fractura.

El convenio también incluye OCTIV Auto Frac, una plataforma diseñada para automatizar y estandarizar diferentes etapas del proceso de fractura hidráulica.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia 4x4 de YPF, que busca mejorar la eficiencia operativa en Vaca Muerta. En una formación donde la velocidad de perforación y completación de pozos resulta fundamental para incrementar la producción, la incorporación de tecnología eléctrica representa un nuevo avance para el desarrollo de la actividad no convencional en Argentina.

Fuente: Más Energía – LM Neuquén.