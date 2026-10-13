Vaca Muerta se prepara para probar bitrenes: qué rutas utilizarán y cuánta carga podrán transportar

La provincia de Neuquén avanza con los preparativos para implementar una prueba piloto con bitrenes en el corredor de Vaca Muerta. La propuesta ya recibió la aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad y podría formalizarse mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

El pedido fue presentado a fines de septiembre por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), luego de una iniciativa impulsada inicialmente por YPF y Vista. El objetivo es mejorar la logística y acelerar el traslado de arena, un insumo fundamental para las operaciones de fractura hidráulica.

Qué recorridos abarcará la prueba

El ensayo tendrá una duración de seis meses y se desarrollará entre Plaza Huincul y una planta procesadora ubicada al norte de Añelo. El trayecto comprenderá principalmente la Ruta Provincial 17 y un sector de la Ruta 7.

Una vez finalizado el período de evaluación, las autoridades y las empresas analizarán los resultados para determinar si es conveniente avanzar con una implementación a mediano o largo plazo.

Los bitrenes son vehículos de transporte pesado que combinan un camión tractor con dos remolques articulados. Su capacidad de carga es superior a la de los camiones convencionales y, según las estimaciones oficiales, pueden transportar una cantidad equivalente a la de tres o cuatro unidades tradicionales.

Los dos modelos que se utilizarán

Para la experiencia se contemplan las dos configuraciones principales autorizadas a nivel nacional: una de 22,40 metros de largo, con capacidad para transportar hasta 60 toneladas, y otra de 30,25 metros, que puede alcanzar las 75 toneladas.

La elección del modelo quedará en manos de las empresas, que deberán evaluar cuál resulta más conveniente para trasladar arena y otros materiales utilizados en la extracción de petróleo y gas.

Uno de los aspectos que se analizarán es el desempeño de estos vehículos dentro de los yacimientos. Allí existen caminos internos con espacios reducidos y radios de giro limitados, condiciones que podrían dificultar las maniobras y afectar los tiempos de traslado.

También podrán circular durante la noche

Para habilitar la prueba, Neuquén modificará las disposiciones que hasta ahora limitaban la circulación de bitrenes al horario diurno. La nueva reglamentación permitirá que también transiten durante la noche, cuando se registra una menor convivencia con vehículos particulares.

La medida apunta a aprovechar mejor la capacidad de transporte y mejorar la eficiencia de los recorridos vinculados con la actividad petrolera.

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La iniciativa se desarrollará en paralelo con la instalación de balanzas dinámicas en las rutas del corredor. Estos dispositivos permitirán controlar el peso de los camiones mientras circulan y detectar posibles excesos de carga, que luego podrán verificarse mediante controles estáticos.

Una de las balanzas estará ubicada sobre la Ruta 17, antes de llegar a Añelo. Además, la autorización incluirá el bypass de esa localidad una vez que finalicen las obras, financiadas por las empresas petroleras para desviar el tránsito pesado del área urbana.

Un antecedente y los desafíos para su implementación

Neuquén ya cuenta con antecedentes normativos sobre este tipo de transporte. En 2019, la Legislatura provincial aprobó la Ley 3203, que habilitó la circulación de bitrenes de hasta 60 metros en corredores específicos y estableció condiciones para el pesaje por ejes. Sin embargo, su aplicación tuvo un alcance limitado.

Antes de autorizar nuevos recorridos, Vialidad debe analizar si la infraestructura resulta adecuada, incluyendo puentes, rotondas, pasos a nivel y otras obras complementarias.

La experiencia también se vincula con la búsqueda de alternativas para reducir los costos logísticos de Vaca Muerta. Actualmente, gran parte de la arena utilizada en la actividad llega desde Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Buscan extender la experiencia al sector agropecuario

El interés por los bitrenes también llegó al ámbito agrícola. Empresas vinculadas con la producción de alfalfa en Picún Leufú comenzaron conversaciones con el Gobierno neuquino para evaluar una prueba sobre la Ruta 17, en el tramo que conecta esa localidad con Plaza Huincul.

El propósito sería facilitar el traslado de heno hacia Zapala, donde está prevista la instalación de una planta de compactación y fraccionamiento destinada a la exportación.

De concretarse, la provincia podría ampliar el uso de estos vehículos más allá de la industria energética, siempre sujeto a las evaluaciones técnicas y a las autorizaciones correspondientes.

Fuente: Diario Río Negro.