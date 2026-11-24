Hay elecciones que se definen por la fuerza de los candidatos y otras que se definen por la ausencia de uno. La de Neuquén capital pertenece a la segunda categoría. Mariano Gaido termina su segundo mandato y no puede volver a presentarse, y esa sola circunstancia alcanzó para que la ciudad más poderosa de la Patagonia pasara de ser un bastión cómodo a un territorio en disputa abierta.

Los decretos firmados a comienzos de noviembre por el gobernador Rolando Figueroa y por el propio Gaido ordenaron el calendario: el 14 de febrero de 2027 la capital elegirá intendente y concejales en simultáneo con la provincia, que renovará gobernación y Legislatura. Las listas deben estar presentadas antes del 11 de diciembre. Quedan, en rigor, menos de tres semanas para que cada espacio muestre sus cartas. Y en la misma boleta los vecinos responderán una consulta popular sobre la reforma del artículo 53 de la Carta Orgánica, que fija un techo de veinte bancas para el Concejo Deliberante.

El dato que explica la intensidad de la pelea es aritmético: la ciudad concentra el 42,5% del electorado neuquino. Quien gobierne la capital no solo administra el principal presupuesto municipal de la región; también condiciona cualquier proyecto provincial que aspire a durar.

El oficialismo: continuidad con apellido ajeno

Gaido construyó su poder sobre una gestión de obra visible y sobre una decisión estratégica tomada en 2023: tras la derrota histórica del MPN frente a Figueroa, se desprendió del partido que lo formó, fundó Primero Neuquén y selló una alianza con el nuevo gobernador. Esa sociedad, formalizada luego por escrito, le permitió retener la capital con holgura —fue reelecto con más de veinte puntos de ventaja— y transformarse en el socio indispensable de La Neuquinidad en el distrito donde Figueroa es más débil.

El problema de todo liderazgo personal es la sucesión. Durante meses, el intendente repitió que el candidato saldría “del equipo” sin ponerle nombre, y esa demora alimentó lecturas de que no lograba instalar a nadie. Hoy el nombre que circula sin desmentidas es el de María “Tana” Pasqualini, jefa de Gabinete municipal, que ya encabezó la lista de concejales de Gaido en 2023 y que concentra la coordinación de la gestión. La candidatura no está formalizada, pero el esquema está trazado: Pasqualini al frente, el propio Gaido como primer candidato a concejal para transferirle votos, y un abanico de colectoras —Comunidad, el partido del gobernador, entre ellas— empujando la misma boleta.

La jugada tiene lógica y tiene riesgo. La lógica es evidente: el intendente sigue en la boleta y convierte la elección en un plebiscito sobre su gestión. El riesgo también: la transferencia de votos nunca es automática, y una candidata que llega por designación debe demostrar en pocas semanas que tiene identidad propia. A eso se suma un frente que el oficialismo no controla del todo: la inseguridad, que en los últimos meses ganó lugar en la agenda de los barrios y en el discurso opositor.

Los libertarios: del voto nacional al territorio

Enfrente aparece la fuerza que más creció en la ciudad en el último año. En las legislativas de 2025, La Libertad Avanza derrotó a La Neuquinidad en la provincia, y el corazón de ese resultado estuvo precisamente en la capital y en la región Confluencia. Para los libertarios, la intendencia es el paso necesario para dejar de ser una marca de arrastre nacional y convertirse en partido de gobierno con estructura propia.

El obstáculo es que no tienen candidato. Nadia Márquez, la referente que capitalizó aquel triunfo y que convirtió a Gaido en su blanco preferido —lo acusa de abusar de la pauta oficial y de “sobreactuar” un discurso de austeridad que, según ella, le pertenece al oficialismo nacional—, enfrenta un impedimento legal: el gobierno provincial sostiene que la ley de Ficha Limpia le cierra el paso a cualquier candidatura ejecutiva. Ella lo niega.

Mientras tanto, el congreso partidario de la semana pasada informó a la Justicia que competirá en todas las categorías, pero no definió nombres.

En la grilla de posibles figuran el senador Pablo Cervi, que también suena para la gobernación; el exdiputado David Schlereth; el diputado Gastón Riesco y el secretario político Andrés Ross. La indefinición no es menor: cuanto más tarde llegue el nombre, menos tiempo tendrá para darse a conocer en una campaña corta y de verano. A eso se agrega que el espacio libertario neuquino no es homogéneo, y que sectores que reivindican las mismas ideas, como Fuerza Libertaria, juegan con boleta propia en el Concejo.

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Un tablero que se astilla

Si el oficialismo y los libertarios marcan el eje central, el resto del mapa confirma una tendencia: la fragmentación favorece a quien tiene estructura y perjudica a quien necesita sumar.

La candidatura más llamativa es la de Leandro López, titular de la Agencia de Inversiones provincial y exdiputado del PRO, que competirá con el sello Arriba Neuquén y negocia un frente con el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino. La paradoja es evidente: un funcionario del gobierno de Figueroa disputando la capital contra el candidato del principal aliado de Figueroa. El PRO, por su parte, todavía duda entre acompañarlo o llevar boleta propia con Marcelo Bermúdez, y ya perdió a una concejala que se pasó al armado de López.

El peronismo llega dividido y con escaso apetito de poder: un sector impulsa a la legisladora Lorena Parrilli y otro a Darío “Pampa” Peralta. La UCR anotó como precandidato a Rubén Fernández Seppi. Cumplir postula al empresario Nicolás Vaamonde. El MPN, que no tendrá candidato a gobernador y acompañará a Figueroa, no tiene en la capital un peso decisivo, aunque sus movimientos agregan ruido. Y el sindicato petrolero de Marcelo Rucci dejó trascender que podría presentar candidatos propios.

Lo que está en juego

La elección de febrero pondrá a prueba dos hipótesis. La primera es si un modelo de gestión puede heredarse. Gaido apuesta a que la ciudad vote la continuidad de una forma de gobernar antes que a una persona; si lo logra, Primero Neuquén quedará consolidado como actor provincial con proyección hacia 2031. Si no, su influencia se diluirá en el mismo momento en que deje el sillón.

La segunda hipótesis es si el voto libertario de 2025 era una adhesión a Javier Milei o una disposición a cambiar también el gobierno local. Las elecciones municipales premian conocimiento, presencia barrial y gestión; las nacionales, identidades y climas de época. La Libertad Avanza necesita traducir lo segundo en lo primero, y hacerlo con un candidato que aún no existe.

Entre ambas está Figueroa, que comparte boleta con Gaido pero tiene a uno de sus funcionarios compitiéndole en la ciudad, y que necesita una capital ordenada para sostener su propia reelección. La unificación del calendario lo ata a la suerte del distrito: un mal resultado en la ciudad que concentra casi la mitad del padrón sería difícil de compensar en el interior.

Faltan pocas semanas para el cierre de listas y casi todo sigue abierto. Lo único seguro es que, por primera vez desde 2019, Neuquén capital no votará a Mariano Gaido como intendente. Lo que está por verse es si votará, de todos modos, por él.