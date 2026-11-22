La distribución de los fondos públicos destinados al transporte urbano en Chubut quedó bajo cuestionamiento a partir de una comparación entre los sistemas de Comodoro Rivadavia y Trelew. Los números correspondientes a septiembre de 2026 muestran una importante diferencia en los recursos que reciben ambas ciudades para sostener sus servicios.

De acuerdo con los registros oficiales, Transporte Diadema S.A., que opera con aproximadamente cinco o seis unidades en Comodoro, contó con un anticipo autorizado de $207,17 millones por parte del Municipio. En contraste, Transportes El 22, que presta servicio en Trelew con una flota de entre 26 y 30 colectivos, recibió $45,82 millones de subsidio municipal ordinario.

La diferencia también se mantiene al incorporar los aportes provinciales. En el caso de Diadema, se estimaron otros $7,20 millones, lo que eleva el financiamiento mensual a $214,37 millones. Para Trelew, el aporte provincial estimado fue de $87,36 millones, alcanzando un total de $133,18 millones para toda su red urbana.

La diferencia en los subsidios por pasajero

Otro dato que surge de la comparación es el costo que representa para cada municipio sostener los viajes de los usuarios.

Según el relevamiento, Comodoro destinó $5.195,83 por cada pasajero transportado por Diadema, mientras que en Trelew el aporte municipal por boleto fue de aproximadamente $101.

La diferencia no se explica únicamente por el valor de las tarifas. Durante septiembre, el boleto común de las líneas de El 22 costaba $1.433, mientras que en el servicio urbano de Diadema la tarifa plena era de $1.323,88. Es decir, existía una diferencia de apenas $109,12 entre ambos boletos.

Sin embargo, el anticipo municipal autorizado para Diadema superó en más de cuatro veces y media el subsidio ordinario destinado a toda la red de transporte de Trelew.

Los datos fueron elaborados a partir de registros oficiales y resoluciones municipales de ambas ciudades, junto con estimaciones de los montos informados por la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre de Chubut para el esquema de compensación tarifaria. La publicación señala, además, que los valores mantienen niveles similares en otros períodos del año, incluido octubre.

Los controles sobre los recorridos, otro punto de discusión

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La comparación también pone en debate los mecanismos de control sobre los servicios y los kilómetros efectivamente recorridos por las empresas.

En ese sentido, se plantea la necesidad de implementar un sistema de seguimiento satelital público que permita conocer en tiempo real los recorridos de cada colectivo y consultar los kilómetros realizados. La propuesta apunta a que los vecinos puedan verificar cómo se utilizan los recursos municipales destinados al transporte.

El planteo adquiere relevancia si se tiene en cuenta que los fondos transferidos al sistema representan una inversión importante de dinero público y que, por lo tanto, resulta necesario contar con herramientas que permitan controlar las prestaciones.

La antigüedad de las unidades también genera cuestionamientos

Otro aspecto señalado en el análisis es el estado de los vehículos. Mientras Trelew cuenta con una flota que la publicación describe como moderna, Transporte Diadema S.A. presta sus servicios en Comodoro con colectivos de varios años de antigüedad y con un estado de conservación cuestionado.

De esta manera, la discusión no se limita solamente a la cantidad de dinero que reciben las empresas o al número de unidades disponibles, sino también a la calidad del servicio que reciben los pasajeros.

La comparación entre ambas ciudades, pertenecientes a la misma provincia, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios de distribución de los subsidios, los mecanismos de control y las condiciones en las que se presta el transporte público en Comodoro Rivadavia.

Fuente: abcDiario – Acacio Simoes.