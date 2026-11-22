Un intenso operativo policial se desarrolló durante todo el fin de semana en Comodoro Rivadavia, luego de la fuga de un detenido que logró escapar del Hospital Regional mientras recibía atención médica por un cuadro de apendicitis.

Se trata de Miguel Leandro Cartes, de 37 años, quien permanecía alojado en la Alcaidía Policial y había sido trasladado al centro asistencial para ser intervenido quirúrgicamente. Al momento de la evasión se encontraba bajo custodia de un efectivo policial.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, la fuga se produjo en una habitación ubicada en el primer piso del hospital. El detenido habría aprovechado la ausencia del policía que debía vigilarlo, quien se retiró durante aproximadamente diez minutos para dirigirse al baño.

Ese breve intervalo habría sido suficiente para que Cartes abandonara la habitación y se desplazara por los pasillos del establecimiento sanitario sin ser advertido. Cuando el personal constató su ausencia, se activaron los protocolos de búsqueda y se puso en marcha un importante despliegue de seguridad.

Operativo cerrojo y rastrillajes

Tras confirmarse la evasión, la Policía del Chubut implementó un operativo cerrojo en distintos sectores de Comodoro Rivadavia, con controles vehiculares, recorridas preventivas y rastrillajes en las inmediaciones del Hospital Regional.

El despliegue también alcanzó diferentes sectores de la zona céntrica y otros puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de establecer posibles movimientos del prófugo y concretar su recaptura.

La búsqueda continuó durante todo el fin de semana, mientras las fuerzas policiales mantenían activo el dispositivo para dar con el paradero del hombre.

Los antecedentes del prófugo

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Cartes se encontraba privado de su libertad en el marco de una investigación por un hecho de extrema gravedad ocurrido en enero de este año en el barrio Kilómetro 3, donde está vinculado a una causa por homicidio en grado de tentativa.

Además, registra antecedentes policiales relacionados con un episodio violento ocurrido en 2012, durante el cual tres efectivos policiales resultaron heridos.

Piden colaboración de la comunidad

Con el objetivo de facilitar su identificación y localización, la Policía del Chubut difundió las características físicas del hombre, sus señas particulares, los tatuajes visibles y la vestimenta que llevaba al momento de escapar.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero, se comunique inmediatamente con el servicio de emergencias 101 o se acerque a la dependencia policial más cercana.

Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa siendo uno de los principales procedimientos de seguridad desplegados en Comodoro Rivadavia, tras una fuga que vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de custodia policial durante los traslados y las internaciones de personas privadas de su libertad.