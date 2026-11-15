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Comodoro

Comodoro Rivadavia despide con profundo dolor a Leticia Vargas: vecinalista incansable, militante política y referente comunitaria

Este sábado 14 de noviembre, la comunidad de Comodoro Rivadavia amaneció con una noticia que enluta profundamente a la dirigencia barrial y a los espacios de participación social de la ciudad. A los 52 años, falleció Leticia Vargas, actual presidenta de la vecinal del barrio 9 de Julio y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) local.

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Administración
Redacción
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Comodoro Rivadavia despide con profundo dolor a Leticia Vargas: vecinalista incansable, militante política y referente comunitaria

Su partida deja un vacío irremplazable, pero también un legado imborrable de compromiso, trabajo territorial y vocación de servicio que marcó a fuego la vida institucional de la ciudad petrolera.

Una gestión con impronta cultural y patrimonial

Leticia Vargas asumió la presidencia de la vecinal del barrio 9 de Julio con una convicción clara: devolverle al sector su protagonismo histórico y transformar la sede vecinal en un verdadero hogar para los vecinos. Bajo su liderazgo, la gestión no se limitó a la resolución de cuestiones administrativas o de servicios, sino que adoptó una profunda mirada puesta en la valorización patrimonial y cultural del barrio.

Durante su paso al frente de la vecinal, abrió las puertas de la sede para multiplicar las propuestas culturales, educativas y recreativas, convirtiendo

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