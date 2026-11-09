Transporte Público Comodoro Rivadavia: Sol Bus convocó a 16 choferes y continuarían las incorporaciones paulatinamente

Un principio de acuerdo llevó tranquilidad a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros en Comodoro Rivadavia. Tras el conflicto desatado por la salida de la histórica prestataria Patagonia Argentina y el desembarco del Grupo MR SRL, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró encaminar una vía de solución que garantiza el cobro de los sueldos caídos y la absorción paulatina de la totalidad del personal.

La novedad se conoció a través de un documento interno enviado por Juan Carlos Cossio, secretario general de la seccional local de la UTA, al titular nacional del gremio, Roberto Fernández. En el informe, Cossio detalla los alcances de la negociación entablada entre el sindicato, el municipio y las firmas involucradas.

Sueldos caídos y avance de las reincorporaciones

El foco del reclamo radicaba en la situación de unos 75 choferes que habían quedado en un limbo laboral tras la finalización de la concesión anterior. Inicialmente, la empresa Patagonia Argentina se negaba a abonar las indemnizaciones correspondientes y remitía a los empleados a accionar contra la municipalidad.

Sin embargo, las gestiones del gremio permitieron que Patagonia Argentina se comprometa a liquidar el sueldo básico conformado por los 90 días correspondientes al período estipulado de transición.

En cuanto al traspaso de la nómina a la nueva concesionaria, el Grupo MR SRL (de origen puntano), se precisaron las siguientes medidas:

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Bajas voluntarias e indemnizaciones: Un grupo de choferes optó por acogerse a la jubilación o acordar el cobro de la indemnización de manera directa.

Trabajadores en espera: Restan 62 choferes por completar el proceso de traspaso.

Primera convocatoria: De ese total, 16 trabajadores fueron convocados para presentarse a sus tareas en el Grupo MR SRL durante el transcurso de esta semana.

Ingreso gradual: El resto del personal irá ocupando las vacantes de forma progresiva a medida que la empresa incorpore las unidades de transporte restantes, respetando en todos los casos la antigüedad, categoría y nivel salarial de los choferes.

Los plazos de la transición

El origen de la demora en la absorción del personal se debió a que la nueva empresa prestataria tardó más de lo previsto en poner en marcha la flota completa sobre las calles de la ciudad.

Según explicó Cossio en la misiva dirigida a la conducción nacional, la extensión de los plazos responde a que «el Ejecutivo Municipal realizó una sesión especial adhiriendo a la emergencia económica por lo tanto las unidades que faltan llegarán en un lapso de 18 meses».

Mientras tanto, la organización conjunta entre la municipalidad y la empresa buscará resguardar los ingresos y la estabilidad laboral del personal pendiente hasta su efectiva incorporación.