Fanáticos xeneizes se concentraron en el centro comodorense para festejar el título anual

Una vez más, el icónico punto de encuentro de la ciudad petrolera volvió a vibrar al ritmo de la pasión xeneize. Apenas el árbitro dio el pitazo final, decretando la consagración de Boca Juniors tras derrotar a Defensa y Justicia, las calles de Comodoro Rivadavia comenzaron a transformarse en un auténtico carnaval azul y oro.

Así fueron los festejos de los fanáticos xeneizes tras la consagración de Boca del torneo frente a Defensa y Justicia y así se vivieron las celebraciones en la arteria central de Ruta 3 y San Martín.

Cerca de las 20:00 horas, el tráfico en el casco céntrico quedó completamente interrumpido. El sonido de la pirotecnia, el humo y las banderas azules y amarillas se concentraron sobre el Banco Nación.

- El ritual de la caminata: Miles de fanáticos descendieron de los colectivos y vehículos particulares para congregarse en el centro, ondeando banderas gigantes, sombrillas y tirantes con los colores del club.

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- Caravanas interminables: Las arterias principales, como la avenida Rivadavia y la calle Güemes, se transformaron en espacios de desfile permanente, con hinchas colgando de las ventanas de los vehículos y luciendo la camiseta xeneize con orgullo.

- Fiesta familiar: Pese a la multitud, el ambiente se mantuvo en un clima de celebración popular, donde chicos y grandes compartieron cánticos históricos y la clásica pirotecnia que se vuelve infaltable.