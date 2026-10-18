El jabalí europeo avanza sobre la Patagonia y enciende las alarmas por su impacto ambiental y productivo

El avance del jabalí europeo en la Patagonia se ha convertido en una problemática ambiental y productiva que genera creciente preocupación. Introducido en la Argentina hace más de un siglo con fines de caza deportiva, este animal logró expandirse por diferentes regiones del territorio nacional y hoy representa un desafío para la conservación de los ecosistemas, la producción agropecuaria y la seguridad de las poblaciones rurales.

Lo que comenzó como la introducción de una especie destinada a la actividad cinegética terminó transformándose en un fenómeno difícil de controlar. Su extraordinaria capacidad de adaptación le permitió colonizar bosques, campos, zonas de montaña y hasta sectores cercanos a las ciudades.

Según datos difundidos recientemente por Clarín, el jabalí europeo ya tiene presencia en 17 de las 23 provincias argentinas y fue registrado en 68 áreas protegidas del país.

Una especie que llegó para quedarse

La historia del jabalí europeo en la Argentina se remonta a principios del siglo XX, cuando fue introducido principalmente en La Pampa para desarrollar la caza deportiva.

Con el paso de los años, distintos ejemplares escaparon o fueron liberados y comenzaron a reproducirse en estado silvestre. Desde entonces, la especie amplió su distribución hacia otras provincias, especialmente en la región patagónica.

A diferencia de otros animales, el jabalí posee características biológicas que favorecen su expansión: es omnívoro, puede alimentarse de una enorme variedad de recursos y presenta una elevada capacidad reproductiva.

Estas condiciones, sumadas a la escasez de depredadores capaces de regular sus poblaciones, favorecieron su establecimiento en numerosos ambientes.

Preocupación por el impacto en los campos y los ecosistemas

La presencia del jabalí no representa solamente un problema para la fauna autóctona. Su comportamiento también puede generar importantes consecuencias para las actividades productivas.

Al buscar alimento, estos animales remueven grandes superficies de suelo con el hocico, una conducta conocida como hozado, que puede provocar daños en pastizales, cultivos y ambientes naturales.

También pueden afectar la regeneración de la vegetación, consumir huevos y pequeños animales y competir por recursos con especies nativas.

En las explotaciones rurales, su presencia puede ocasionar pérdidas económicas, especialmente cuando ingresan a sectores agrícolas o deterioran pasturas destinadas al ganado.

A estos problemas se suma el riesgo sanitario, debido a que los jabalíes pueden actuar como reservorios de enfermedades transmisibles a animales domésticos.

¿Por qué resulta tan difícil controlar su expansión?

Uno de los principales obstáculos es la extraordinaria capacidad de adaptación de la especie.

Sebastián Ballari, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, explicó que el jabalí europeo posee una combinación de características que favorecen su supervivencia en ambientes muy diferentes.

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Su alimentación omnívora, su plasticidad fisiológica y su capacidad reproductiva le permiten aprovechar recursos tanto en ambientes naturales como en áreas modificadas por la actividad humana.

La disponibilidad de basura y restos de alimentos en las proximidades de los centros urbanos también facilita su acercamiento a zonas habitadas.

Esto significa que el problema ya no se limita exclusivamente a los bosques o las grandes extensiones rurales. La presencia de estos animales cerca de viviendas y sectores productivos plantea nuevos desafíos para las autoridades.

La Patagonia, frente a un desafío ambiental creciente

En Bariloche, el Programa de Estudios Aplicados a la Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi convocó a especialistas a un encuentro realizado en la sede del CONICET Patagonia Norte para analizar la presencia del jabalí y evaluar posibles medidas de manejo.

La preocupación responde a que la expansión de esta especie puede afectar el equilibrio de los ecosistemas patagónicos, caracterizados por una biodiversidad particularmente sensible a la introducción de animales exóticos.

Los especialistas advierten que la captura de ejemplares aislados no resulta suficiente para detener su crecimiento poblacional.

Las estrategias de control requieren planificación, continuidad, monitoreo científico y coordinación entre organismos públicos, propietarios rurales y administraciones de áreas protegidas.

Además, resulta fundamental reducir las fuentes de alimentación que favorecen su presencia cerca de los asentamientos humanos.

Una problemática que exige respuestas

La expansión del jabalí europeo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la Patagonia: cómo enfrentar el avance de las especies invasoras antes de que sus consecuencias ambientales y económicas resulten todavía más difíciles de revertir.

El desafío no pasa únicamente por reducir la cantidad de animales, sino por desarrollar políticas de manejo sostenidas que permitan proteger los ecosistemas, disminuir los daños productivos y evitar nuevos conflictos con las poblaciones rurales.

Mientras el jabalí continúa ampliando su territorio, la pregunta es si las autoridades provinciales y nacionales están desarrollando estrategias suficientes para enfrentar un problema que no reconoce límites geográficos.

Fuente de referencia: Clarín.