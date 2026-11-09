Majadas sin amparo

Hay problemas que se discuten en las ciudades y problemas que se padecen en el campo. El del puma pertenece, desde hace demasiado tiempo, a la segunda categoría. En la meseta chubutense, cada amanecer puede traer la misma escena: ovejas degolladas en el cuadro, a veces varias en una sola noche, muchas ni siquiera comidas.

Para una familia que vive de unos pocos cientos de animales, eso no es una estadística. Es el cierre de un ciclo productivo, y muchas veces el principio del abandono del campo.

Una sangría que ya no se puede disimular

La provincia que llegó a superar los cinco millones de ovinos hoy anda por los tres millones. Las Sociedades Rurales sostienen que la depredación se lleva cerca de una cuarta parte del rodeo, una pérdida que ya supera la capacidad de reposición de las majadas. Y hay más de medio millón de hectáreas productivas abandonadas.

Cada campo que se cierra es un puesto menos, un alambrado que nadie repara, una escuela rural con menos chicos y un pueblo del interior que se achica. Desde Gastre hasta Camarones, el reclamo se repite con distintas voces y el mismo tono: así no se puede seguir.

El puma no es el único factor. La sequía, las nevadas, los perros asilvestrados, el jabalí que baja desde Río Negro y un guanaco sin plan de manejo integran el mismo cuadro. Pero que el problema sea múltiple no lo vuelve menos urgente: una actividad acorralada por varios frentes no puede darse el lujo de seguir perdiendo animales por una causa sobre la que el Estado sí puede actuar.

Derogar sin reemplazar

La vieja Ley XVII N° 52 tenía defectos que nadie serio puede negar: una comisión cerrada, sin participación científica, y un sistema de pago por piel que pertenecía a otra época. Era razonable revisarla. Lo que no fue razonable es lo que vino después.

Con la derogación de sus primeros catorce artículos desapareció la Comisión de Control de Especies Depredadoras y, con ella, cualquier instrumento provincial específico. No se reemplazó por nada. El productor quedó solo frente al problema y, encima, en una zona gris: no sabe con certeza qué puede hacer para defender su hacienda sin quedar expuesto legalmente.

Un Estado que quita una herramienta sin ofrecer otra no está modernizando una política. Está abandonando un territorio.

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El debate que se da desde lejos

Desde organismos nacionales y organizaciones ambientalistas se sostiene que el daño del puma está sobreestimado y que la caza no resuelve el conflicto. Son argumentos que merecen ser escuchados, y algunos tienen respaldo científico. Pero hay una distancia enorme entre discutir la eficacia de un método y negar el problema.

Si las cifras de los productores están infladas, la respuesta es medir mejor, no mirar para otro lado. Si la caza indiscriminada no sirve, la respuesta es un control selectivo, focalizado en los ejemplares que atacan, combinado con herramientas no letales. Lo que no puede ser es que la conservación del puma se sostenga sobre la desaparición silenciosa de quienes viven en la meseta.

Nadie en el campo pide exterminar una especie. Lo que se pide es que la convivencia tenga reglas, y que el costo no lo pague siempre el mismo.

Lo que hace falta

El sector rural ya puso sobre la mesa un camino: un Plan Provincial de Manejo Integral de Depredadores, con presupuesto y metas concretas. Es una base sensata, y debería incluir al menos cuatro cosas:

Respaldo legal claro para el productor que defiende su hacienda dentro de reglas definidas.

Control selectivo y fiscalizado de los ejemplares problemáticos, en manos de personal capacitado.

Herramientas no letales financiadas: perros protectores, encierres nocturnos, dispositivos disuasivos.

Un registro serio de daños, con participación del INTA y las universidades, para que la política se apoye en datos y no en sospechas cruzadas.

Nada de esto es extremo. Es lo mínimo que se le debe a una actividad que dio forma a la identidad de Chubut y que todavía sostiene a buena parte de su interior.

La meseta no necesita más mesas de diálogo que terminan en un acta. Necesita decisiones. Cada invierno que pasa sin un plan es un invierno con menos ovejas, menos familias y menos provincia.