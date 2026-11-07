León XIV habló de su enfermedad y lanzó un fuerte reclamo en su primer discurso en Uruguay

El papa León XIV brindó este viernes 6 de noviembre su primer discurso en Uruguay, en el marco del inicio de su gira apostólica por Sudamérica. Ante unas 30.000 personas reunidas en la Plaza Independencia de Montevideo, el pontífice compartió una reflexión sobre su reciente experiencia con la enfermedad y planteó la necesidad de garantizar el acceso universal a la salud.

Durante su intervención, recordó que atravesó recientemente una operación de pulmón y agradeció los cuidados médicos que recibió. A partir de esa experiencia personal, expresó su preocupación por quienes no cuentan con los recursos necesarios para obtener un diagnóstico a tiempo o acceder a los tratamientos que necesitan.

En ese sentido, sostuvo que garantizar la atención sanitaria para todas las personas, independientemente de sus posibilidades económicas, es una responsabilidad de toda la sociedad. También remarcó que atravesar una enfermedad, una discapacidad, dificultades económicas o situaciones de exclusión no disminuye el valor de ninguna vida y que quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad necesitan acompañamiento y asistencia.

El mensaje estuvo acompañado por otros planteos vinculados con la realidad social de Uruguay y de América Latina. León XIV destacó la importancia del trabajo, la dignidad humana, la familia, la educación y el compromiso con las generaciones futuras.

Un mensaje sobre la vida, la familia y el suicidio

Durante su discurso, el Papa también hizo referencia a cuestiones sensibles como el aborto y la eutanasia. En ese contexto, defendió el valor de la vida desde antes del nacimiento y señaló la importancia de fortalecer los vínculos familiares y garantizar oportunidades para las nuevas generaciones.

Otro de los puntos que abordó fue la problemática del suicidio, una situación especialmente preocupante en Uruguay, que registra la tasa más elevada de América Latina.

Al respecto, destacó que la salud pública, el acompañamiento de las familias y la cercanía de la comunidad son fundamentales para atender a quienes atraviesan momentos de angustia, soledad o pérdida de esperanza.

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Reconocimiento a Uruguay y un llamado al diálogo

León XIV también destacó algunos aspectos del desarrollo uruguayo, entre ellos su transformación energética hacia fuentes renovables, y valoró los años de continuidad democrática que atravesó el país.

Además, se refirió a la convivencia entre personas con distintas creencias y tradiciones. Sostuvo que el carácter laico del Estado debe permitir que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto, sin que las diferencias religiosas se conviertan en motivos de enfrentamiento.

Por su parte, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, recibió al pontífice y destacó el papel de la Iglesia católica en la historia del país. También valoró su presencia como una voz relevante en el escenario internacional y resaltó la importancia del diálogo y la convivencia democrática.

La jornada concluyó con una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Luego, León XIV continuará su recorrido por Uruguay antes de viajar a la Argentina, donde tiene previsto arribar el domingo 8 de noviembre para comenzar la segunda etapa de su gira sudamericana.

Fuente: LA NACIÓN.