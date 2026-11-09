La Escuela 749 vuelve al Desafío Eco YPF con dos autos eléctricos y mayor experiencia

El compromiso, el trabajo colaborativo y la innovación técnica vuelven a encontrarse en las aulas de la Escuela Técnica N° 749 (ex ENET N° 1). Una delegación de estudiantes y docentes emprendió su viaje en colectivo hacia Junín, provincia de Buenos Aires, con un objetivo claro: competir en una nueva edición del Desafío Eco YPF, el certamen nacional que reúne a escuelas técnicas de todo el país alrededor del diseño y construcción de vehículos eléctricos de emisión cero.

En esta oportunidad, la delegación no solo regresa con el aprendizaje obtenido en su participación anterior, sino que redobló la apuesta. La escuela comodorense competirá como la única representante de la provincia de Chubut, presentando dos vehículos eléctricos en pista.

Innovación técnica y trabajo interdisciplinario

El proyecto de este año involucró de manera directa a alumnos de sexto año de la orientación en Electromecánica, sumando además la colaboración de otras áreas clave del establecimiento. Mientras el equipo de Electromecánica, junto a la orientación Química, asumió el diseño estructural, del chasis y la carrocería, la especialidad en Electrónica se encargó de la autonomía del vehículo, el sistema de luces y la señalización sonora.

“En este año nos copamos un poco más y tenemos dos autos compitiendo en la categoría. Somos los únicos de Chubut, así que estamos metiendo mucho empeño”, destacó el profesor Cristian Romano.

La propulsión de los vehículos está a cargo de un sistema de motores eléctricos alimentados por baterías de litio, requiriendo un trabajo preciso de montaje y ajuste fino en la recta final previa a las pruebas en pista.

La voz de los estudiantes: de las aulas a la pista

Para los alumnos, la experiencia representa el cierre de una etapa escolar con un desafío práctico de escala nacional. Matías, uno de los estudiantes del equipo, detalló la carga de trabajo compartida:

“No teníamos tareas definidas para cada uno, fue entre todos un poco, ayudarnos con el profesor y pudimos lograrlo. Ya tenemos el chasis y la carrocería; solo resta la instalación eléctrica del motor para salir a probarlo.”

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Por su parte, Kiara remarcó la motivación que impulsó a sus compañeros a lo largo de los meses de taller:

“El año pasado viajaron los que ahora están en séptimo y la verdad no pensamos llegar tan lejos con el grupo que tenemos. Estamos contentos porque es la primera vez que viajamos con un proyecto así; ver la experiencia que va a ser competir y todo lo que conlleva va a ser muy lindo.”

Del aprendizaje de 2025 al desafío en Junín

La edición previa sirvió como punto de partida técnico para el desarrollo de los prototipos actuales. En su debut en 2025, la Escuela 749 se ubicó aproximadamente en el puesto 80 entre más de 160 instituciones técnicas de todo el país.

Aquel paso como “primerizos” brindó información valiosa que el equipo técnico utilizó para optimizar las estructuras y el rendimiento de los nuevos modelos. Con relevamiento fotográfico y análisis de las fallas y aciertos de la competencia anterior, los docentes y estudiantes diseñaron mejoras específicas en aerodinámica y eficiencia energética.

Tras el traslado hacia Junín, concretado a inicios de noviembre, los estudiantes ajustan los últimos detalles técnicos para salir a la pista durante las jornadas oficiales de competencia programadas para los días 6, 7 y 8 de noviembre.