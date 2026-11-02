"Seguir Vale la Pena": El arte que refleja la memoria activa tras el femicidio de Valeria Schwab

El mural nace como respuesta colectiva ante una de las tragedias que más conmocionó a Comodoro Rivadavia en lo que va de este 2026: el femicidio de Valeria Schwab, ocurrido el pasado mes de enero. El hecho tuvo lugar en el paseo costero, en las inmediaciones de la zona baja del cerro Chenque y el Chalet Huergo, un espacio habitual de esparcimiento que se vio ensombrecido por la violencia de género.

Una huella que clama justicia

La composición artística destaca por dos elementos centrales impregnados de simbolismo. Por un lado, la potente frase "Seguir 'Vale' la pena", un juego de palabras cargado de fuerza que evoca el nombre de Valeria y se erige como una bandera de lucha e impulso para su familia y toda la comunidad.

Por otro lado, la imagen cobra una fuerza estremecedora al retratar el gesto de atarse las zapatillas. Lejos de ser un detalle casual, la prenda evoca directamente el elemento clave de la investigación: fue precisamente una zapatilla encontrada en el sector costero la pista fundamental que permitió a los peritos rastrear y dar con el principal sospechoso.

Un caso complejo y una investigación que no se cierra

El avance de la causa judicial estuvo marcado por giros determinantes. Las pericias científicas y los análisis de ADN confirmaron de manera concluyente la culpabilidad de un hombre en situación de calle como autor del ataque. Sin embargo, el caso dio un vuelco dramático cuando el acusado se quitó la vida en su lugar de detención previo a ser juzgado.

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A pesar del fallecimiento del principal imputado, el dolor de la comunidad y la búsqueda de la verdad no se detuvieron allí. La Justicia resolvió mantener abierta la investigación y profundizar las actuaciones ante la fuerte sospecha de que existieron más personas involucradas en el hecho, ya sea como coautoras o encubridoras.

Memoria en la vía pública

El mural en Kilómetro 3 no solo busca homenajear a Valeria, sino también mantener viva la exigencia de un esclarecimiento total. Al situarse en una de las arterias más transitadas de la zona norte comodorense, la obra interpela a miles de vecinos que transitan a diario por el lugar, recordando que detrás de las cifras hay historias, familias marcadas y un pedido unánime de justicia que continúa vigente.