Comodoro Rivadavia: un lobo marino muerto lleva casi una semana entre las rocas

De la marea a las rocas: una semana de abandono

El mamífero marino fue visto sin vida sobre la línea de costa a comienzos de la semana laboral. Con el correr de los días y por la acción natural de las mareas, el cuerpo del animal fue arrastrado hasta quedar encallado entre las rocas de la playa céntrica.

Pese al paso de los días y a tratarse de un sector de alto tránsito peatonal, no se habría registrado la intervención de autoridades ni de organismos municipales de Ambiente o Bioseguridad para retirar el cadáver o delimitar la zona.

Un posible riesgo sanitario en un día concurrido

La presencia del ejemplar en estado de descomposición genera preocupación por distintos motivos:

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Posibles focos infecciosos y presencia de aves carroñeras: una importante cantidad de gaviotas y otras aves se reúne constantemente alrededor del cuerpo. Esta situación genera preocupación por la posible dispersión de agentes patógenos y la presencia de malos olores en el sector.

una importante cantidad de gaviotas y otras aves se reúne constantemente alrededor del cuerpo. Esta situación genera preocupación por la posible dispersión de agentes patógenos y la presencia de malos olores en el sector. Peligro para las mascotas: durante el fin de semana, vecinos que paseaban con sus perros debieron extremar los cuidados para evitar que los animales se acercaran al cuerpo o ingirieran restos potencialmente contaminados.

durante el fin de semana, vecinos que paseaban con sus perros debieron extremar los cuidados para evitar que los animales se acercaran al cuerpo o ingirieran restos potencialmente contaminados. Preocupación sanitaria: ante los antecedentes de enfermedades transmisibles en la fauna marina, como la influenza aviar y otras infecciones bacterianas, la permanencia de un cadáver sin medidas de aislamiento ni una disposición adecuada plantea interrogantes sobre los riesgos para la salud pública.

La falta de intervención, bajo la mirada de los vecinos

La comunidad cuestiona que, con el correr de los días, no se haya concretado el retiro del animal ni la delimitación preventiva del sector por parte de las áreas correspondientes.

“Es una vergüenza que un día tan lindo como hoy, lleno de chicos y familias en la playa, tengamos que convivir con un foco de infección tan grave. Nadie vino a sacarlo ni a poner una faja de seguridad”, expresó con indignación un vecino de la zona.

Ante esta situación, los vecinos reclaman una pronta intervención de las autoridades competentes para retirar los restos del animal, sanear el área afectada y garantizar condiciones de seguridad para quienes frecuentan la costanera de Comodoro Rivadavia.